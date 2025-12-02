Fundación Bi anuncia becas para promover talento tecnológico

Buscando potenciar el talento nacional, Fundación Bi anunció una alianza estratégica con Campuslands, mediante la cual se otorgaron diez becas completas para que jóvenes guatemaltecos accedan a un programa de formación en programación y habilidades tecnológicas.
El programa les brinda una ruta clara hacia empleos bien remunerados y representa una oportunidad transformadora con impacto directo en sus familias y en las comunidades de donde provienen.
Gracias al apoyo de Fundación Bi, estos diez jóvenes tendrán acceso gratuito a una formación de nivel internacional.
El proceso de selección se desarrolló en tres instituciones: Villa de las Niñas, Villa de los Niños y Esperanza Juvenil, donde se identificó a participantes con disciplina, vocación y un alto potencial para destacar en carreras tecnológicas.
Campuslands es un modelo educativo que entrena a estudiantes durante diez meses en áreas como programación, desarrollo web, lógica computacional y metodologías colaborativas.