Fundación Bi entrega 34 casas a familias de San Juan Sacatepéquez

Fundación Bi, en alianza con Food For The Poor y TECHO Guatemala, inauguraron el proyecto habitacional "Levantando Paredes, Transformando Realidades", el cual se construyeron 34 viviendas en el caserío Los Caneles, aldea Montúfar, San Juan Sacatepéquez.

La comunidad representa el 9.48% de la pobreza del municipio, que alcanza un 40.87%. Hace ocho años, TECHO Guatemala entregó viviendas transitorias a 24 familias; en 2024, tras un diagnóstico, se identificaron 34 familias que cumplían con los criterios socioeconómicos para acceder a una vivienda definitiva.

Cada unidad habitacional, construida en block, cuenta con 43.18 metros cuadrados distribuidos en:

Fundación Bi y Food For The Poor financiaron la construcción en obra gris, incluyendo instalaciones hidrosanitarias, drenaje con biodigestor, preparación para electricidad y 13.8 metros cuadrados de piso.

Además, las viviendas se entregaron pintadas y equipadas con estufa ahorradora, camas, comedor y pila.

Una empresa multinacional de bebidas y el programa HogaRES, aportaron los sistemas de captación de agua, filtración para consumo humano y 30 metros cuadrados de piso adicional por vivienda.

Las familias participaron en el proceso de construcción, lo que reforzó el sentido de pertenencia. Además, se realizó una jornada de voluntariado con estudiantes y colaboradores de Fundación Bi, quienes apoyaron en la edificación de tres viviendas.

“ En Fundación Bi creemos que el desarrollo comienza cuando unimos esfuerzos para transformar realidades. Estas viviendas son la base de un futuro con dignidad y esperanza. ”

María José Paiz

, gerente de Fundación Bi.