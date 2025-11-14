Fundación Bi impulsa la educación y el emprendimiento

Con el propósito de impulsar el aprendizaje, la innovación y el desarrollo económico del país, Fundación Bi firmó un convenio de colaboración con una universidad privada de educación superior, el cual permitirá desarrollar programas de formación, emprendimiento y educación financiera dirigidos a jóvenes y emprendedores en distintas regiones del país.
La alianza busca generar espacios de cooperación entre el ámbito académico y el sector empresarial, promoviendo actividades conjuntas como talleres, conferencias, consultorías y programas educativos que fortalezcan las competencias profesionales y empresariales de los participantes.
Como parte del convenio, se trabajarán sesiones de educación financiera, programas de capacitación sobre productos y servicios financieros, así como iniciativas de innovación y emprendimiento en distintas sedes universitarias, incluyendo la de Huehuetenango.