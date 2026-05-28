¡Imágenes impactantes! Surge video del enfrentamiento armado en la Interamericana

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Una intensa balacera sucedió en pleno tránsito de la ruta Interamericana, en donde ha quedado sin vida un presunto delincuente.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que agentes policiales se enfrentan a presuntos asaltantes en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Mixco.

En las imágenes se logra ver cuando la Policía Nacional Civil (PNC) dispara contra presuntos delincuentes que se transportaban en una motocicleta luego de que estos habrían cometido un asalto y atacado a los agentes que los descubrieron.

Asimismo, se escuchan las múltiples detonaciones de arma de fuego que se suscitaron ante la mirada de transeúntes y conductores que circulaban en el sector en esos momentos.

Luego de la balacera, los policías logran detener a uno de los individuos involucrados, mientras que en el lugar queda otro de los hombres sin vida.

Mira aquí el video:

Así fue el entrenamiento armado entre la PNC y delincuentes en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana. pic.twitter.com/XOUoObgpoY — Geber Osorio (@OsorioGeber) May 28, 2026

El paso vehicular ha quedado totalmente bloqueado con dirección al occidente, por lo que agentes de tránsito de Mixco han habilitado un carril reversible.