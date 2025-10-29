Futbol y halterofilia suman más medallas para Guatemala

-

A unos días de culminar los XII Juegos Centroamericanos 2025, los atletas guatemaltecos están logrando ganar las últimas medallas de esta competencia que ha dejado más de 350 preseas en el conteo general.

Este martes, el levantamiento de pesas fue protagonista con un triple podio en diferentes categorías de la competencia. Además, el futbol 11 también culminó su actividad con los duelos que otorgaban los ansiados metales.

El 30 de octubre concluyen los Juegos, pero Guatemala aún puede cosechar más medallas para cerrar esta histórica presentación. De hecho, ya es la segunda mejor en cuanto a preseas conseguidas y se está cerca de igualar el récord. Fue en 2001, cuando fuimos sede por tercera vez, logrando 364 metales, siendo 142 de oro, 129 de plata y 93 de bronce.

Levantamiento de Pesas tuvo una jornada dorada con la hazaña de Henry Méndez, logrando tres medallas de oro. El guatemalteco se llevó la presea dorada en la categoría de envión (-158 kg), de arranque (– 125-128-130 Kg) y de total (– 288 Kg).

¡¡GUATEMALA SE QUEDA CON EL BRONCE!!



En el Estadio Cementos Progreso Guatemala derrotó 4-2 a El Salvador llevándose la Medalla de Bronce del Futbol Masculino.



⚽ Matthew Evans (3) y Selvin Sagastume.



En el estadio Cementos Progreso, Guatemala derrotó 4-2 a El Salvador y se quedó con el tercer lugar del Futbol 11 masculino. Matthew Evans se lució con tres goles y Selvin Sagastume aportó uno. De hecho, Matt se coronó como el máximo artillero del torneo con 3 dianas.

Las guatemaltecas Laura Quiñónez y Paola Alvarado se llevaron la medalla de bronce en el Voleibol Playa Femenino. Vencieron a las salvadoreñas Karla Tovar y Daniela Vigil 2-0 (21-17, 21-12).