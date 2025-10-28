Los hermanos Brol logran un podio histórico en tiro deportivo

El tiro con arma de caza hizo que, así como pasó en París 2024, Guatemala viviera una jornada memorable en los XII Juegos Centroamericanos 2025, con un podio completamente guatemalteco encabezado por los hermanos Brol.
En una final de trap masculino compuesta por 50 platos, dividida en dos rondas de 25, Jean Pierre Brol se consagró campeón con una precisión notable al romper 46 platos, seguido por Hebert Brol con 43, y Fernando Brol con 31, sellando así un histórico 1-2-3 para Guatemala.
Desde las rondas clasificatorias, los guatemaltecos demostraron su jerarquía en el polígono de tiro. Jean Pierre Brol lideró la fase previa con 117 aciertos, seguido de cerca por su hermano Fernando Brol (114).
El dominio de la familia Brol ratifica su legado en este deporte, que ha consolidado a Guatemala como una potencia en el tiro deportivo a nivel latinoamericano.
Patojas doradas
La Selección Femenina de Futsal, dirigida por María Fernanda Rossell, conquistó el oro luego de golear 6-2 a Panamá en la final de la categoría, disputada en el Domo Polideportivo de la zona 13 capitalina.
Wendy Pineda y Silvia Godoy fueron las protagonistas de la Sele, al marcar un triplete cada una para festejar el primer lugar de la competencia.