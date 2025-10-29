Futbol y taekwondo femenino dejan más medallas para Guatemala

-

Después de más de 15 días de competencia, los XII Juegos Centroamericanos culminan este jueves con la gran ceremonia de clausura que se realizará en el tradicional Irtra Petapa, ubicado en la zona 12 capitalina.

Cientos de atletas guatemaltecos dieron su máximo esfuerzo en cada prueba para poner en alto el nombre de nuestro país y eso se reflejó en el medallero oficial, con más de 350 medallas logradas. Superando nuestra mejor marcar, alcanzada en el 2001.

En los últimos deportes, Guatemala siguió destacando con más medallas, algunas de oro, otras de plata y también de bronce. Cada podio es una alegría para miles de aficionados chapines que siguen las diferentes disciplinas en el interior del país o fuera de nuestras fronteras.

Más metales

La selección femenina, dirigida por Karla Maya, goleó 4-0 a su similar de Nicaragua para quedarse con la medalla de bronce en el Futbol 11. Elizabeth Estrada, Andrea Álvarez, Acacia Edwards y Ana Lucía Martínez, fueron las goleadoras en el estadio El Trébol. En esta categoría, el oro fue para Costa Rica, que lo gana por cuarta vez en su historia.

En el antepenúltimo día del taekwondo, Guatemala pudo festejar una presea dorada más. En la categoría -67Kg femenino, la nacional Madisson Cornejo venció 2-1 a la salvadoreña Jennifer Roldán, para festejar con toda la afición en el Gimnasio 7 de diciembre.

Con 6,119 puntos, Guatemala conquistó el oro en la modalidad de equipos femenino de boliche. Priscila Girón, Ana Bolaños, Sofía Olivares, Ana Morales y Sofía Rodríguez, conforman el quinteto ganador. Las patojas vencieron a Costa Rica (5,684) y a El Salvador (5,629).