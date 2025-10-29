¡De infarto! Yeison Reyes se quedó con la sexta etapa en un final milimétrico

-

Colombia se queda con la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala, que mantiene las emociones.

OTRAS NOTICIAS: Blue Jays igualan la Serie Mundial ante los Dodgers y aseguran retorno a Toronto

En un esprint que se tuvo que ir al "foto finish", el colombiano Yeison Reyes del Orgullo Paisa se quedó con la victoria de la sexta etapa de la edición 64 de la Vuelta a Guatemala, al ser el primero en cruzar la línea de meta ubicada en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, que mantuvo al colombiano Cristian Muñoz, del NU Colombia.

Si bien fue la etapa con menos kilometraje de toda la competencia, con un total de 90.5, los pedalistas se enfrentaron al exigente terreno, con ascensos constantes, pero cada vez que parecían ceder, se topaban con aficionados a la orilla de la carretera para darles ánimos.

Incluso muchas escuelas que se encontraban durante el recorrido dieron luz verde a sus alumnos para poder salir a mostrar el apoyo a los competidores, algo que definitivamente dio mucho color a la etapa.

Muchos niños dijeron presente a la orilla de las carreteras, para apoyar el paso de los ciclistas. (Foto: Rudy Martínez/Colaborador)

A falta de 20 kms para la meta, los dos fugados llegaron a sacar más de 4 minutos de diferencia, a pesar de que se redujo considerablemente sobre el final, bastó para que Reyes superara a Edgar Pinzón y se quedará con el triunfo en la denominada como la "Etapa Reina" de esta Vuelta, por su dificultad.

La séptima se correrá este jueves 30, y llevará a la caravana multicolor desde San Francisco el Alto (Totonicapán), realizarán el ya típico circuito de 5 vueltas en Salcajá y llegarán hasta San Pedro (San Marcos), para un total de 137 kilómetros.