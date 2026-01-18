Gabriel Palacios cierra como el mejor ubicado en el LAAC de golf

-

Guatemalteco Gabriel Palacios destaca en el Latin American Amateur Championship (LAAC) de gol que se celebró en Lima Perú.

Este domingo, el Lima Golf Club, ubicado en Lima, Perú fue testigo de la finalización de una nueva edición del Latin American Amateur Championship (LAAC). El torneo más importante del golf amateur en Latinoamerica. Guatemala disputó los dos días finales con tres representantes, siendo Gabriel Palacios, quien mejor se ubicó en la clasificación general, al finalizar en el puesto 31.

Palacios llegó como preclasificado número uno a este certamen. El nivel de competencia fue muy alto, aunado a la dificultad del campo, el cual es par 70. Con todo ello, el guatemalteco sacó lo mejor de su juego, fue muy constante en sus trios los cuatro días de competencia, y este domingo finalizó el certamen, con un score de 289, +9 sobre el par.

El golfista, Hugo Mayorga, fue el segundo mejor ubicado para Guatemala, ya que con un score de 300 golpes, +20 sobre el par, terminó la competencia en el lugar 53. A dos puestos (55), se ubicó el recientemente ganador del Campeonato Interclubes de Centroamérica y Panamá, Matías Calderón, quien tiró para 302, +22 sobre el par.

La primeras tres posiciones fueron inesperadas, ya que el ganador fue el argentino, Mateo Pulsini, quien logró un score de 275, -5 bajo el par. el venezolano, Virgilio Paz, se ubicó en la segunda posición con 275, -5 bajo el par, al igual que Pulsini, pero luego de jugar dos hoyos de desempate el argentino se impuso.

La tercera plaza fue para el colombiano, Tomás Restrepo, con un score de 277, -3 bajo el par, mismo marcador que logró el paraguayo, Erich Fortlage, quien se posicionó en le cuarto lugar.

De esta manera, finalizó la edición 2026 del LAAC, que le brindó la oportunidad a Pulsini de jugar el Masters de Augusta, el US Open y The Open de este año, tres de los grandes certamen de este deporte a nivel mundial.

La edición 2027 del LAAC, se disputará en el Mayakoba Country Club, en Cancún, México.