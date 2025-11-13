Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Gaby Moreno interpreta "¿Qué tal te va sin mí?" de Raphael

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
13 de noviembre de 2025, 12:12
Gaby Moreno brilló con su versión de "¿Qué tal te va sin mí?". (Foto: Instagram)

Gaby Moreno brilló con su versión de "¿Qué tal te va sin mí?". (Foto: Instagram)

La gala estuvo llena de emoción, talento y nostalgia.

PODRÍA INTERESARTE: Gaby Moreno estremece al cantar "Kiss of fire" en versión bilingüe

La Academia rindió homenaje a la estrella española con el título de la persona del año en Las Vegas, junto a artistas internacionales, quienes llegaron a la gala para cantar uno de los temas del artista.

Café Quijano acompañó el homenaje con su característico estilo pop. (Foto: Instagram)
Café Quijano acompañó el homenaje con su característico estilo pop. (Foto: Instagram)

Tras la presentación en dúo de Enrique Bunbury y Carin León con Ahora, Gaby Moreno y el grupo Café Quijano interpretaron ¿Qué tal te va sin mí?, como parte de la celebración de más de seis décadas de legado musical de Raphael.

La interpretación de Gaby Moreno fue una de las más aplaudidas. (Foto: Instagram)
La interpretación de Gaby Moreno fue una de las más aplaudidas. (Foto: Instagram)

LEE: Gaby Moreno actúa en Netflix para Guillermo del Toro

Moreno brilló con su interpretación y voz, mientras que la banda se lució con los acordes de pop romántico, dando como resultado una versión inolvidable del tema.

Moreno y Café Quijano ofrecieron una versión única e inolvidable. (Foto: Instagram)
Moreno y Café Quijano ofrecieron una versión única e inolvidable. (Foto: Instagram)

La canción pertenece al álbum En carne viva, publicado en 1981, y es considerada uno de los himnos más importantes del cantante.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar