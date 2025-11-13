Gaby Moreno interpreta "¿Qué tal te va sin mí?" de Raphael

-

La gala estuvo llena de emoción, talento y nostalgia.

La Academia rindió homenaje a la estrella española con el título de la persona del año en Las Vegas, junto a artistas internacionales, quienes llegaron a la gala para cantar uno de los temas del artista.

Café Quijano acompañó el homenaje con su característico estilo pop. (Foto: Instagram)

Tras la presentación en dúo de Enrique Bunbury y Carin León con Ahora, Gaby Moreno y el grupo Café Quijano interpretaron ¿Qué tal te va sin mí?, como parte de la celebración de más de seis décadas de legado musical de Raphael.

La interpretación de Gaby Moreno fue una de las más aplaudidas. (Foto: Instagram)

Moreno brilló con su interpretación y voz, mientras que la banda se lució con los acordes de pop romántico, dando como resultado una versión inolvidable del tema.

Moreno y Café Quijano ofrecieron una versión única e inolvidable. (Foto: Instagram)

La canción pertenece al álbum En carne viva, publicado en 1981, y es considerada uno de los himnos más importantes del cantante.