Gaby Moreno celebra su aparición en la revista Hola México

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
12 de octubre de 2025, 09:54
La cantautora guatemalteca comparte su entusiasmo al ver su artículo en la edición de Fátima Bosch, la nueva Miss Universe México. (Foto: X)

La cantautora guatemalteca se muestra feliz de formar parte de esta edición especial.

Gaby Moreno festeja su nuevo artículo para la última edición de la revista Hola México, donde Fátima Bosch, la nueva Miss Universe México, protagoniza la portada.

Radiante y agradecida, Gaby Moreno muestra la página en la que aparece con un look relajado. (Foto: X)
Llena de alegría y emoción, Moreno ha compartido un video en el que le da las gracias al medio y muestra con orgullo la página en la que aparece luciendo un suéter gris largo y un maquillaje natural.

Con la participación de Gaby, la revista reconoce el talento y la dedicación de los artistas latinoamericanos.

Fátima Bosch en portada y Gaby Moreno en un artículo que celebra el talento latinoamericano. (Foto: Instagram)
En su edición, Bosch habla de su sueño hecho realidad: conquistar la corona nacional y representar a su país en el prestigiado certamen internacional de Miss Universe.

