Gaby Moreno celebra su aparición en la revista Hola México

La cantautora guatemalteca se muestra feliz de formar parte de esta edición especial.
Gaby Moreno festeja su nuevo artículo para la última edición de la revista Hola México, donde Fátima Bosch, la nueva Miss Universe México, protagoniza la portada.
Llena de alegría y emoción, Moreno ha compartido un video en el que le da las gracias al medio y muestra con orgullo la página en la que aparece luciendo un suéter gris largo y un maquillaje natural.
Con la participación de Gaby, la revista reconoce el talento y la dedicación de los artistas latinoamericanos.
En su edición, Bosch habla de su sueño hecho realidad: conquistar la corona nacional y representar a su país en el prestigiado certamen internacional de Miss Universe.