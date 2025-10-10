Gaby Moreno visita Netflix a la espera de "Frankenstein"

Gaby Moreno sorprende al hacer publicaciones desde las instalaciones de Netflix y revelar el póster de "Frankenstein".
La cantautora guatemalteca publicó imágenes donde camina en los corredores del lugar y muestra con el promocional de Frankenstein, la última película dirigida por Guillermo del Toro donde actúa el guatemalteco Oscar Isaac.
En un video publicado en historias de Instagram también se aprecia una oficina que tiene el nombre de Gaby colocado en la puerta.
Moreno ha hecho arreglos y soundtracks para trabajos de Guillermo del Toro como "Gabinete de curiosidades" donde además hizo una pequeña aparición como actriz.
También es responsable de la producción musical en series como "Orange is the New Black".
Se desconoce si se está preparando otra colaboración para la plataforma de straming.
