Gaby Moreno participó en showcase de los Latin Grammy

Gaby Moreno fue una de las presentadoras del evento en Las Vegas.

Las luces del Mandalay Bay en Las Vegas se encendieron para celebrar el talento latino emergente durante el Best New Artist Showcase, uno de los eventos más esperados de la Semana del Latin Grammy.

Gaby Moreno fue una de las presentadoras del evento. (Foto: Getty Images)

Entre los presentadores destacados brilló la cantante guatemalteca Gaby Moreno, quien presentó al público a la artista Juliane Gamboa.

Moreno compartió en sus redes sociales un video de su participación, expresando orgullo por formar parte de una noche dedicada a las nuevas voces del continente.

Durante su trayectoria, Moreno ha ganado tres premios Grammy. (Foto: Getty Images)

Ganadora de 2 Latin Grammy y un Grammy actualmente nominada en la categoría Mejor video musical versión larga por su cortometraje musical Lamento (Extended Cut), Moreno reafirmó su posición como una de las artistas más reconocidas de Centroamérica.

La española Aitana fue la conductora principal de la gala. (Foto: X)

Su presencia aportó un toque de experiencia a un evento conducido por la española Aitana, donde el talento joven se mezcló con figuras consolidadas de la industria.

La velada es un espacio que celebra la diversidad, la pasión y el futuro de la música latina.