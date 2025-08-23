Versión Impresa
Gaby Moreno sorprende al incursionar en la salsa

  • Por Selene Mejía
23 de agosto de 2025, 15:12
Gaby Moreno muestra un poco de su nuevo proyecto con otro estilo. (Foto: Instagram)

Gaby Moreno sorprendió al mostrarse en el estudio de grabación y en un nuevo estilo musical. 

"Produciendo mi primera canción de salsa", escribió en un video donde se sinceró afirmando que salió de su zona de confort. 

Gaby estuvo en boca de muchos esta semana al reunirse con Noel Schajris, muchos fans esperan el resultado. 

La guatemalteca ha estado más activa en redes compartiendo un poco de sus nuevos trabajos.

Moreno también es productora y ha hecho proyectos a nivel internacional, muchos están a la espera de lo que viene para la artista. 

@gabymorenomusic Salí un cachito de mi zona de confort ☺️ #musicproducer #salsachapina ♬ original sound - Gaby Moreno

