De Izabal a Finlandia: La asombrosa trayectoria de Lydia Graviola Ewing

Lydia Graviola Ewing Burgess, conocida como 'La Gacela', no solo fue una corredora de velocidad excepcional, sino la primera atleta guatemalteca en competir en unos Juegos Olímpicos.

Antes de cumplir sus 22 años, la corredora Lydia Graviola Ewing Burgess ya contaba con varias competencias internacionales en su haber.

En 1950 participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en ciudad de Guatemala, donde obtuvo la medalla de bronce en los 50 y los 100 metros planos.

Asimismo, junto a Judith Andrade, Elia Bolaños y Clemencia Recinos recibió la presea de plata en los relevos de 4 x 100.

En citas internacionales La "Gacela" (derecha), compartió con atletas de Jamaica, la tierra de origen de sus mayores. (Foto: Fidel Echeverría)

Poco después, en 1951, asistió a los Juegos Panamericanos llevados a cabo en Buenos Aires, la capital de Argentina, donde corrió en 100 y 200 metros.

Todos estos méritos fueron tomados en cuenta para incluirla en la delegación guatemalteca que asistió a los Juegos Olímpicos celebrados en Helsinki, la capital de Finlandia, del 14 de julio al 3 de agosto de 1952.

La "Gacela", como la conocieron, impuso varias marcas en el atletismo nacional. (RR SS)

Así, Graviola Ewing se convirtió en la primera guatemalteca, la primera afrodescendiente local y la primera barrioporteña en asistir a la máxima cita deportiva a nivel mundial.

Raíces

Graviola Ewing nació el 6 de septiembre de 1930 en un hogar de ascendencia jamaiquina, origen que comparte con otros destacados atletas izabalenses como Roy Fearon, Salomón Rowe y Peggy Lynch.

La delegación que viajó a Finlandia estuvo formada por 21 atletas, siendo el abanderado Doroteo Guamuch Flores. (Foto: CDAG)

Su familia privilegió su educación, por lo que continuó sus estudios en el Colegio Europeo de la capital y no tardó en integrar el equipo de atletismo, donde su velocidad, unida a su figura alta y espigada, le valió el sobrenombre de la "Gacela".

La joven Graviola pulió sus dones como atleta bajo la dirección de Walter Peter, profesor de educación física, y pronto se incorporó al ciclo olímpico.

También fueron los primeros Juegos Olímpicos para Guatemala. (Wikipedia.com)

Durante su participación en Helsinki, terminó en la cuarta casilla de la prueba de 100 metros corrida el 21 de julio de 1952, y cuatro días después, ocupó la quinta posición en los 200 metros.

"Fue la primera poseedora del récord nacional en la prueba de 100 metros planos con un tiempo de 12.50 segundos. El mismo lo mejoró 4 años después a 12.40 segundos", escribió en Facebook el catedrático universitario Carlos Recinos.

La ciudad de Helsinki albergó la segunda cita olímpica celebrada tras el final de la II Guerra Mundial. (Foto: www.blogolimpico.com)

El docente añadió que Graviola, tras retirarse del atletismo, continuó su trayectoria como basquetbolista.

Tiempo después se unió a la diáspora guatemalteca asentada en Estados Unidos y falleció el 27 de marzo de 2020 en Virginia, pocos meses antes de cumplir los 90 años.

Graviola Ewing compitió en pruebas realizadas el 21 y 25 de julio de 1952. (Foto: www.blogolimpico.com)

Los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 marcaron el debut histórico de Guatemala en la máxima cita deportiva mundial. Este evento fue la primera participación del país en el ciclo olímpico internacional, un hito crucial para el deporte guatemalteco.

La delegación guatemalteca que asistió a Helsinki 1952 estuvo conformada por un total de 21 deportistas. Graviola Ewing fue la única mujer en este grupo, el cual incluyó a 20 hombres, destacando su rol como pionera en el deporte nacional.

La atleta Graviola Ewing nació en Izabal, departamento reconocido como cuna de deportistas afrodescendientes. En esta región con tradición atlética, su familia comparte origen con otras figuras destacadas a nivel nacional e internacional.