Galileo otorga Doctorado Honoris Causa al fundador de edX

Universidad Galileo realizó la ceremonia de investidura en la que otorgó el Doctorado Honoris Causa en Tecnología y Educación al Dr. Anant Agarwal, fundador y director de edX, por su aporte al desarrollo de nuevas formas de aprendizaje impulsadas por la tecnología.

El acto se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2025 en el Campus Central de la universidad, reuniendo a autoridades académicas, invitados del sector educativo y representantes del ámbito tecnológico. Un referente global en educación digital

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

El Dr. Agarwal es fundador y director de edX, plataforma creada por MIT y Harvard University que ha abierto oportunidades de formación a más de 50 millones de estudiantes alrededor del mundo.

Su liderazgo impulsó el crecimiento de los MOOC, ampliando el acceso a educación superior y fomentando modelos abiertos, flexibles y basados en tecnología.

Actualmente se desempeña como Chief Platform Officer de 2U, apoyando la expansión de programas digitales y alianzas con instituciones de todo el mundo.

Un reconocimiento a la innovación educativa

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la trayectoria del Dr. Agarwal y su papel en el fortalecimiento de iniciativas que integran tecnología, aprendizaje y acceso global.

“ El Dr. Anant Agarwal ha inspirado un cambio global en la forma en que concebimos la educación. Su visión coincide con la misión de Universidad Galileo de impulsar el conocimiento científico y tecnológico al servicio del desarrollo humano. ” Dr. Eduardo Suger Cofiño , rector de Universidad Galileo.

El homenajeado agradeció el reconocimiento y resaltó la importancia de crear alianzas entre universidades para promover entornos de aprendizaje centrados en el estudiante.

Por su parte, el Dr. Rocael Hernández Rizzardini, director de GES, señaló que este nombramiento reafirma el compromiso de la institución con reconocer a líderes cuyo trabajo genera impacto directo en la formación de profesionales preparados para los retos del entorno digital.