Ganan concurso estudiantil sobre temas económico - financieros del Banguat

El Banguat llevó a cabo el noveno concurso estudiantil de investigación sobre temas económico - financieros.

El Liceo Javier se alzó con el primer lugar del noveno Concurso Estudiantil de Investigación sobre Temas Económico - Financieros, a cargo del Banco de Guatemala (Banguat).

La institución bancaria en mención, impulsa dicha actividad con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de argumentación y la investigación académica entre

estudiantes de nivel diversificado en todo el país.

Santiago de la Peña, estudiante del Liceo Javier, explicó que el secreto del éxito es la perseverancia y describió que la inclusión financiera es importante, no sólo para mantener los ingresos, sino, para multiplicarlos.

En segundo lugar, quedó el Colegio Guatemalteco Bilingüe. Según Daniela Perdomo, estudiante de dicho centro educativo, informó que es necesario que los jóvenes se enfoquen, lean y conozcan del acontecer nacional e internacional.

Mientras que el tercero se lo llevó el Colegio La Salle, Antigua Guatemala. Juan David Reyes, representante estudiantil, describió que desde hace varias semanas se prepararon para el concurso y se enfocaron en los jóvenes de temprana edad para que aprendan de temas financieros.

Este año, el concurso tuvo como eje central una temática que, según las autoridades del Banguat, constituye un aspecto fundamental para el fortalecimiento del crecimiento económico y social: "La inclusión financiera en Guatemala: retos y oportunidades para el desarrollo".

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, declaró: "La inclusión financiera es un componente esencial para el desarrollo económico y social de Guatemala".

Agregó que el concurso en mención, refleja el compromiso del Banguat para impulsar la educación financiera y "reconocer las propuestas de la juventud, que representan un valioso aporte para el futuro del país".