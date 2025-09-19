Banguat analizará impacto de la deuda pública para el presupuesto 2026

-

Opinión de la institución será estudiada por el Organismo Legislativo.

El Banco de Guatemala (Banguat) emitirá un dictamen en las próximas semanas sobre la deuda pública que el Gobierno propuso ante el Congreso de la República, con miras a financiar el proyecto de presupuesto del próximo año.

La información fue confirmada por el presidente del Banguat Álvaro González Ricci, quien recordó que la deuda incluida en el presupuesto debe ser aprobada por el pleno del Congreso de la República y que la institución que representa se limita a emitir un dictamen sobre la misma.

"Hay que aclarar que es un dictamen que no es vinculante y trata sobre el impacto que esta deuda bonificada generaría en los principales indicadores macroeconómicos del país", afirmó el también presidente de la Junta Monetaria.

El presidente del Banguat Álvaro González Ricci informó sobre la elaboración del dictamen. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

El pasado 1 de septiembre, mediante el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ejecutivo entregó al Legislativo el proyecto de presupuesto 2026 con un techo de Q 163,783.4 millones.

Dicho proyecto contempla que la quinta parte de esos fondos se obtengan a través de deuda pública, es decir, el país deberá adquirir préstamos o bonos por Q 33,514,8 millones.

El Ejecutivo propone que Q 27,598.8 millones, que representa el 16.85 % del total de presupuesto, se obtengan por endeudamiento público interno, es decir, a través de la colocación de bonos del tesoro.

Por aparte, los otros Q 5,915.9 millones, que representan el 3.61 % del total del presupuesto, se obtendrían por endeudamiento público externo, lo que significa que será a través de organismos e instituciones internacionales.

El presidente de Banguat señaló que "no se opina en el destino de los fondos", sino que hace un análisis que si se "estaría en posición de que la deuda que se pide para el presupuesto no altere los indicadores macroeconómicos que se tienen proyectados para el próximo año".

El funcionario indicó que aún no se les ha solicitado este dictamen, pero esperan recibir la solicitud en las próximas dos semanas, que es cuando empezará el análisis del proyecto de presupuesto en el Congreso.

El dictamen del Banguat se elaboraría en las próximas semanas. (Foto: Archivo / Soy502)

"El Banco de Guatemala estaría revisando nuevamente la proyección del crecimiento económico", comentó González Ricci y agregó que ya recibió la primera invitación para ir la próxima semana al Congreso de la República para la discusión del proyecto de presupuesto.

"Es importante que el Congreso conozca la política monetaria que está llevando a cabo el Banco de Guatemala para que le sirva al tomar una mejor decisión sobre la aprobación del dictamen", afirmó el funcionario.