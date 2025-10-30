Las ganancias de Amazon se disparan gracias al motor de la Nube

-

Las acciones de Amazon se dispararon casi un 10% el jueves después de que el gigante del comercio electrónico anunciara ganancias mejores de lo esperado, impulsadas por la creciente demanda de sus servicios de computación en la nube.

Las ventas trimestrales aumentaron un 13%, alcanzando los 180.200 millones de dólares en toda la empresa, según informó. Los ingresos netos subieron a 21.200 millones de dólares desde 15.300 millones de dólares del año anterior.

Para animar a los inversores, la compañía pronosticó ventas para el cuarto trimestre de entre 206.000 y 213.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 10% al 13%.

La división Amazon Web Services registró un aumento del 20% en sus ingresos, y alcanzó los 33.000 millones de dólares en el tercer trimestre.

Esto representa su mayor tasa de crecimiento desde 2022, en un contexto de rápida expansión de las capacidades de inteligencia artificial (IA) por parte de las empresas.

Los principales rivales de Amazon en el ámbito de la computación en la nube también reportaron el miércoles incrementos en las ventas de sus negocios en ese rubro, señalando todos ellos la adopción de servicios de IA como el principal motor.

Aunque la empresa no desglosó su inversión específica en capacidades de IA, Amazon informó que aumentó sus compras interanuales de propiedades y equipos en 50.900 millones de dólares, lo que supone un incremento significativo en el gasto.

*Con información de AFP