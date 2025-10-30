La temperatura comienza a descender: se prevén 16 frentes fríos en Guatemala

-

El Insivumeh ha emitido el pronóstico completo de la temporada de frío en Guatemala, anunciando el ingreso de 16 frentes fríos al país, impactando el descenso de temperatura desde noviembre hasta abril de 2026.

El clima del país atraviesa el cambio de temporada lluviosa a la época fría, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que prevé el ingreso de 16 frentes fríos al país, siendo el primero el que afecta el territorio nacional actualmente.

Este trae nubosidad y humedad principalmente al norte de Guatemala, lo que podría generar lluvias en Petén e Izabal, mientras que en la región central y parte del oriente se espera descenso de temperatura y sensación de frío en los próximos días.

El meteorólogo del Insivumeh, Cleofas Culajay, informó que para noviembre se esperan dos frentes fríos y en diciembre tres. Sin embargo, el mes más frío sería enero de 2026, cuando entren cuatro.

Para febrero se pronostican tres, dos en marzo y uno en abril. "Este último sería el menos perceptible, porque luego llega la época de calor", explicó el especialista.

(Foto: Nuestro Diario)

Precaución

La velocidad del viento oscila entre 33 y 35 kilómetros por hora en las regiones central y de oriente, aunque podría aumentar hasta 40 kilómetros por hora.

Culajay recomendó a la población asegurar techos, extremar medidas de seguridad al realizar trabajos en partes altas de edificios y mantenerse abrigados para prevenir enfermedades respiratorias.

La temporada fría en Guatemala comienza habitualmente en la segunda quincena de octubre y se extiende hasta abril del año siguiente. Los frentes fríos, además del descenso térmico, suelen generar lluvias, nublados y fuertes vientos en el territorio nacional.