Gato se salva de morir en las llamas de un apartamento en EE. UU.

Un gato se encontraba atrapado en un apartamento que estaba en llamas en Harlem, Nueva York, por lo que tuvo que recurrir a sus destrezas felinas para salvar su vida.

Esto ocurrió ante la mirada de bomberos y personas que presenciaron el acto heroico del animal.

Aaron Ganaway grabó al gato atigrado naranja, que parecía medio ennegrecido por el incendio, en la repisa del segundo piso del edificio en la Calle 135 y 5a. Avenida, informó NBC New York.

A medida que el fuego se acercaba, el felino trataba de escalar por el costado del edificio antes de que finalmente se soltara; pero casi se les escapa a los oficiales que custodiaban el lugar.

Afortunadamente, el gato sobrevivió a la caída y fue llevado a un refugio de animales local, donde fue tratado por inhalación de humo.

LEAP OF FAITH: An eyewitness captured the moment a cat escaped a second-story apartment fire authorities say was intentionally set in Harlem and left several people injured; officials are reportedly looking for the cat’s owner. #Harlem #NewYork #Arson pic.twitter.com/o7qlTZ6MhL — Ricky Rockwell (@Rockwell1000) October 27, 2020

Siete personas, incluidos dos policías, resultaron heridas en el incendio iniciado por un hombre no identificado, que no vivía en el edificio, dijo la policía.

La Policía explicó que el hombre se encerró en el apartamento del segundo piso y lo incendió cuando agentes se presentaron para cumplir con una orden de restricción hacia el individuo.