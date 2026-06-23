Gattuso ficha como técnico de Lazio tras el fiasco con Italia

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Gennaro Gattuso vuelve a un banquillo tres meses después de su fracaso al no clasificar a Italia para el Mundial 2026, ya que el italiano fue nombrado este martes como nuevo entrenador de la Lazio, en reemplazo de Maurizio Sarri.

Gattuso, de 48 años, regresará así a la Serie A, donde como jugador fue uno de los rostros más destacados jugando con el AC Milan entre 1999 y 2012, consiguiendo en ese tiempo dos títulos de campeón de Italia (2004, 2011) y dos de la Champions (2003, 2007).

Su carrera como entrenador no ha alcanzado por ahora cotas tan altas: no pudo brillar con el club de sus amores entre noviembre de 2017 y mayo de 2019, ni tampoco con el Nápoli (entre diciembre de 2021 y mayo de 2023) o el Marsella (de septiembre de 2023 a febrero de 2024).

Benvenuto, Mister #AvantiLazio pic.twitter.com/n9P3dkIYuP — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 23, 2026

Con Italia empezó bien, con seis victorias en sus siete primeros partidos en la fase de clasificación al Mundial, antes de una enorme desilusión al caer a finales de marzo en el repechaje de acceso al torneo ante Bosnia-Herzegovina. Gattuso dimitió tras ese fiasco con la Azzurra, un puesto en el que estaba desde junio de 2025.