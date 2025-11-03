La trayectoria internacional del escritor guatemalteco Geldryn de León

-

El escritor guatemalteco Geldryn de León, originario de Coatepeque, ha consolidado un importante legado artístico que trasciende fronteras. Conocido por su libros publicados internacionalmente como Voces de mi gente y El abogado rural, De León ha recibido múltiples reconocimientos que resaltan su brillante trayectoria literaria.

Del barrio Aurora, de Coatepeque, Quetzaltenango, es originario el escritor Geldryn de León, quien ha dejado un importante legado literario entre la población local y ha promocionado sus libros fuera de la frontera.

Él nació el 22 de enero de 1972 y estudió primaria y básicos en el Colegio Jerusalén y bachillerato en el IBACH.

En una actividad posó junto a la cantante Gaby Moreno. (Foto: Rudy López/Colaborador)

En 2008 cerró pénsum en la Facultad de Ciencias Jurídica de la Universidad Mariano Gálvez y dos años después se graduó de la licenciatura en Ciencias Políticas y Jurídicas en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Asimismo, fue estudiante de idiomas del College de París, Francia.

De sus trabajos, ha publicado tres libros a nivel internacional: Voces de mi gente, Buscando un mejor mañana y El abogado rural.

Geldryn (extremo izquierdo) ha compartido escenario con artistas internacionales. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Además, ha escrito varios ensayos en inglés que tratan de temas sociales; también tuvo participación en la Antología poética internacional, Entre versos y gardenias.

Su nombre figura en la Antología poética, Piedra sobre piedra, publicada a través de la Casa de Poesía los Altos de Quetzaltenango, en honor a los 500 años de fundación de esa ciudad.

Gloria Hernández, Nancy Orellana, Geldryn de León y Linda Kwap compartieron varios de los textos publicados en la antología Entre versos y Gardenias. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Es miembro activo del Club de Escritores Bilingües en Nuevo México, Estados Unidos, donde reside, y del club de la Casa de Poesía Los Altos, de Quetzaltenango, el cual ha promovido activamente la literatura de la región.

Hace una década, la prensa de Houston, Texas, Estados Unidos, le hizo una mención como "escritor brillante", y hace cinco años fue protagonista en un Homenaje al talento latino, en un evento anual realizado en Oregón, Estados Unidos, por su trayectoria artística y periodística.

Geldryn (al centro) es conocido por sus aportes a la literatura hispana. (Foto: Rudy López/Colaborador)

En 2023 recibió el premio Gardenia, otorgado por la alcaldía y la Fraternidad de Ciudadanos distinguidos de Coatepeque; además, durante el aniversario 72 de la elevación de Coatepeque de pueblo a Ciudad, le fue conferida la distinción Talento Latino, "siempre me he sentido orgulloso de mi pueblo natal", declaró al recibirla.

Un año después, las municipalidades de Colomba y Quetzaltenango le hicieron homenajes por sus contribuciones literarias y le fue concedida Distinción Honorífica, por la Asociación de Grupos Literarios de Albuquerque, Estados Unidos.