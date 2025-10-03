Sábado beisbolero: Las cuatro series de la ronda divisional arrancan el mismo día

-

Los ocho mejores equipos de las Grandes Ligas de beisbol arrancan este sábado con las series divisionales, en donde buscarán un lugar en sus respectivas finales, con la idea de acercarse un poco más a la Serie Mundial.

En un sábado hecho y derecho para los amantes de "La Gran Carpa", la ronda divisional arrancará con el partido entre los Milwaukee Brewers, sembrado número uno de la Liga Nacional, y los Chicago Cubs, quienes se enfrentarán por primera vez en la historia en postemporada.

Los Toronto Blue Jays, mejor rankeados en la Liga Americana, se subirán a la lomita por primera vez en estos playoffs cuando reciban a los Yankees de Nueva York, que vienen de eliminar a sus acerrimos rivales los Boston Red Sox, y ahora esperan dar otro golpe en su afán por volver al juego por la gloria.

¡Fanáticos, ya tenemos los equipos para las Series Divisionales 2025! #Postseason pic.twitter.com/M7mgXSJhDe — MLB Español (@mlbespanol) October 3, 2025

Un poco más tarde, uno de los grandes favoritos, Los Angeles Dodgers, salen a escena en casa de los Philadelphia Phillies, con la gran tarea de cumplir con las expectativas puestas en uno de los grupos más talentosos de esta campaña en la MLB, que es, como mínimo, llegar a la final de la Liga Nacional.

Y por último, pero no por eso menos relevante, cerrará la cuádruple cartelera de beisbol de alto nivel el duelo entre los Seattle Mariners y los Detroit Tigers. Sin tanta luz durante la campaña, son los dos equipos llamados a ser la "cenicienta" de esta postemporada.

El único día que tendrá los cuatro juegos seguramente pondrá a todos los fanáticos pegados a su televisión o, al menos, pendientes de los diferentes resultados. Cabe recordar que estas series son al mejor de cinco y son los Brewers, Blue Jays, Phillies y Mariners los que tienen ventaja de localía.