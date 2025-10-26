Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El gesto de Carin León con pequeño fan guatemalteco en pleno concierto

  • Por Selene Mejía
26 de octubre de 2025, 11:51
Carin León invitó a un niño a subir al escenario. (Foto: Instagram)

Carin León invitó a un niño a subir al escenario. (Foto: Instagram)

Carin León tuvo un valioso gesto con un niño durante su concierto en Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: Bon Jovi anuncia colaboración con Carin León para su nuevo disco

El mexicano trajo su sentimiento al país con inolvidables como "Primera cita" y no dejó a nadie indiferente con su profesionalismo. 

Durante un momento de la presentación León llamó a un pequeño a escena y cantó junto a él para luego regalarle su sombrero y abrazarlo. 

Carin León se presentó en "Explanada 5", la noche del pasado 25 de octubre.

El momento quedó en video y "Los 40 Principales" lo compartió: 

@los40gt Carín León decide regalar su sombrero a niño que subió al escenario #LOS40 #LOS40Guatemala #carinleon #bocachuecatour #bocachueca ♬ sonido original - LOS40 Guatemala

Así ingresó al concierto en Guatemala

El artista fue captado por personas que se encontraban fuera del recinto donde se presentó.

en un video que circula en redes sociales se aprecia el momento en el que el auto donde se traslada ingresa al lugar con estricta seguridad, escoltado por otros vehículos con sirenas. 

@dany.lopez784 @Carin Leon #tiktok #guatemala ♬ son original - Olivia

El show

Estuvo cargado de energía y gritos de los asistentes. quienes corearon todos los éxitos. Incluso brindó con todos, al tomar un trago de tequila al interpretar "No es por acá". 

Mira los mejores momentos de Carin en Guatemala: 

@fredycruzr Carin leon Guatemala #carinleon ♬ sonido original - Fredy Cruz ✨

@auraygm21 #Carinleon #guatemala #music #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ sonido original - Aura

@tc.3495 Carín León presentando “Te Lo Agradezco” parte de su ‘Boca Chueca Tour’ en Guatemala. #CarinLeon #Guatemala #Concierto ♬ 15 Binaural Beats 3 Hz - August Son Productions

@tc.3495 Carín León presentando “No Es Por Acá” parte de su ‘Boca Chueca Tour’ en Guatemala. #CarinLeon #Guatemala #Concierto ♬ silence - moartea regelui.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar