El gesto de Carin León con pequeño fan guatemalteco en pleno concierto

Carin León tuvo un valioso gesto con un niño durante su concierto en Guatemala.

El mexicano trajo su sentimiento al país con inolvidables como "Primera cita" y no dejó a nadie indiferente con su profesionalismo.

Durante un momento de la presentación León llamó a un pequeño a escena y cantó junto a él para luego regalarle su sombrero y abrazarlo.

Carin León se presentó en "Explanada 5", la noche del pasado 25 de octubre.

El momento quedó en video y "Los 40 Principales" lo compartió:

Así ingresó al concierto en Guatemala

El artista fue captado por personas que se encontraban fuera del recinto donde se presentó.

en un video que circula en redes sociales se aprecia el momento en el que el auto donde se traslada ingresa al lugar con estricta seguridad, escoltado por otros vehículos con sirenas.

El show

Estuvo cargado de energía y gritos de los asistentes. quienes corearon todos los éxitos. Incluso brindó con todos, al tomar un trago de tequila al interpretar "No es por acá".

Mira los mejores momentos de Carin en Guatemala:

