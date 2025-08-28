Bon Jovi anuncia colaboración con Carin León para su nuevo disco

Rock y regional mexicano se unen en la reinterpretación de We made it look easy.
El cantante estadounidense ha sorprendido a sus seguidores al revelar la lista de estrellas de la escena musical con los que colabora en la reinterpretación del disco original lanzado en 2024.
Bon Jovi regresa a la industria con la nueva versión del álbum Forever (Legend Edition), en la que une su talento con el artista de regional mexicano, Carin León.
León se une a Jovi para interpretar el tema We made it look easy, el cual se presenta en dos versiones para hacer del proyecto una pieza única que conectará con nuevas audiencias.
Esta edición especial incluye la participación de intérpretes que han sido tendencia en los últimos años, abarcando géneros como el hard rock, pop y country; estará disponible el 24 de octubre próximo en todas las plataformas musicales.