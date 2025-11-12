El gesto de Russell Crowe que marcó la carrera de Henry Cavill

-

Dos generaciones de actores unidas por una misma historia.

En una entrevista reciente en el podcast de Joe Rogan, el actor neozelandés recordó con nostalgia una anécdota que lo conecta con el intérprete de Superman.

Cuando se encontraba filmando Prueba de vida en una escuela inglesa en el año 2000, Russell Crowe notó el talento para la actuación y el rugby de un joven llamado Henry Cavill.

Una charla breve marcó el inicio del camino de Cavill hacia la cima de Hollywood. (Foto: X)

Al terminar la filmación, Cavill no dudó en acercarse a hablar con Crowe para preguntarle cómo comenzó su carrera en la actuación.

Aunque la conversación fue breve, Russell sabía que Henry podría convertirse en una fantástica superestrella, por lo que decidió darle un gesto que marcaría su trayectoria.

Una fotografía autografiada cambió el rumbo del joven Henry. (Foto: X)

Se trata de una fotografía firmada de la película de Gladiador, que aún no se había estrenado en los cines, acompañada del mensaje: "El viaje de mil millas empieza con un paso".

Crowe no imaginó que ese joven sería el nuevo Superman. (Foto: X)

El reencuentro

Años después, Crowe y Cavill se reencontraron en la academia en Chicago, antes de las grabaciones de El hombre de acero.

Tras una semana de entrenamiento, los actores volvieron a hablar y, aunque al inicio Russell no recordaba a Henry, se sorprendió al ver que sus palabras habían motivado al joven, a tal grado que ahora él era el protagonista.