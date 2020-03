Giammattei arremete contra diputado y lo llama "esperpento"

El presidente Alejandro Giammattei arremetió contra un diputado al que calificó de "esperpento". Su molestia surge luego de que el legislador, Aldo Dávila, hablara de subregistros y pidiera hacer más pruebas.

"Quiero aclararle a un señor que es diputado, y que yo no sé de qué facultad de medicina se graduó, yo no creo que se haya graduado de ninguna facultad de ninguna especie, menos de medicina, porque no es médico. Y anunció que había muchas muertes de neumonías atípicas en los hospitales y que esa era una manera de ocultar las cosas del coronavirus...", enfatizó Giammattei.

Y agregó: "...Señor esperpento, a usted me dirijo, quiero decirle que aquí están los números de 38 hospitales y en lo que va de este mes de marzo se han presentado 27 neumonías atípicas, la neumonía atípica es completamente diferente al coronavirus, pero eso lo tendría que entender usted si estudiara medicina. Aquí le puedo enseñar a usted el día que quiera lo que es un diagnóstico de neumonía atípica...".

El mandatario reconoció que después de las declaraciones del legislador hicieron una investigación en los hospitales, y en los 38 nosocomios del país se han reportado 27 casos de neumonía atípica.

Giammattei informó que se le practicó la prueba de Covid-19 a tres casos, incluyendo a una persona que falleció. "Todas fueron negativas para el coronavirus", manifestó.

¿Quién molestó al Presidente?

El mandatario, enfurecido, no mencionó el nombre del legislador en su aclaración. Sin embargo, el diputado Aldo Dávila, del bloque Winaq, ofreció una conferencia de prensa en la que habló de subregistros de Covid-19, que se estaban reportando como neumonía atípica.

El legislador solicitó al Gobierno que se hagan más pruebas para determinar si existen casos que no han sido detectados. "Hay que descentralizar las pruebas para que se puedan llevar a más lugares. Laboratorios equipados hay", manifestó.

"Hay casos y nos están llamando de las áreas de salud... que están habiendo decesos por neumonía atípica, eso puede ser coronavirus, pero como no hay pruebas, las actas de defunción dicen neumonía atípica", criticó.