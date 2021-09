Giammattei arremete contra los diputados por Estado de Calamidad

Hasta el momento, los congresistas están reunidos en el Palacio Legislativo para discutir la aprobación o improbación del Estado de Calamidad.

El presidente Alejandro Giammattei arremetió contra los diputados del Congreso de la República por la aprobación del Estado de Calamidad que se está discutiendo en el hemiciclo este sábado.

"No me preocupo, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Si ellos no quieren cumplir con su deber, ese si es el maldito problema de ellos, yo cumplo con el mío, ellos deberían de asumir la responsabilidad de cumplir con el suyo", aseguró Giammattei, durante unas declaraciones emitidas en un puesto de vacunación en Villa Nueva.

Además, el mandatario indicó que pidieron al Congreso el toque de queda, debido a que sería más fácil el tema de la vacunación de casa en casa y evitar aglomeraciones.

"Pero si entienden o no entienden (los diputados) ese ya no es mi problema. Lo único que en el Ejecutivo entendemos es que hay una pandemia y que la tenemos que enfrentar y la estamos enfrentando con alcaldes", dijo el Presidente.

Mandatario seguirá vacunando

Giammattei aseguró que continuará asistiendo a los puestos de vacunación contra el Covid-19, para inmunizar personalmente a las pobladores.

"A partir del día de hoy yo estaré presente en los puestos de vacunación. Uno porque me sirve para practicar de nuevo y dos porque me sirve para constatar que efectivamente la gente tenga la certeza de que la responsabilidad del Gobierno es real y aquí estamos para poner la vacuna", reiteró el mandatario.