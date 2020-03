El presidente Alejandro Giammattei anunció que la próxima semana firmará una solicitud para declarar el parque arqueológico Tak'alij Ab'aj como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La solicitud será enviada a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), para que inicie el proceso de declaratoria.

TE PUEDE INTERESAR:

La información la otorgó durante la presentación de la Estela 87 localizada en septiembre de 2018 en el Parque Tak'alij Ab'aj, la cual se cree que se edificó en la primera parte del período Preclásico Tardío a inicios de la face Rocío, unos 100 años antes de Cristo.

Durante su discurso, Giammattei dijo: "Vengo a refrendar un compromiso. La semana entrante estaremos firmando la solicitud formal para que Tak'alij Ab'aj sea considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, y haremos todo lo que esté en nuestras manos como Gobierno para que esto sea una realidad".

Una de las piezas arqueológicas del Parque Tak'alij Ab'aj fue presentada durante la conferencia de prensa en la que participó el presidente Alejandro Giammattei. (Foto: Wilder López/Soy502)

Según el mandatario, la importancia del Parque Arqueológico consiste en el choque de dos culturas, por lo que convertirlo en un Patrimonio Cultural de la Humanidad permitirá establecer una obligación de los Gobierno para proteger y preservar el parque, sino que "comprometerá a que la humanidad busque despejar sus dudas sobre lo que significa nuestra cultura, por qué se fueron, por qué desaparecieron", justificó.

La medida no es nueva, en 2014, el exministro de Cultura, Carlos Batzín, compartió la intenciones de Giammattei y afirmó que ya se tenía "casi listo" el expediente para ser presentado ante las oficinas de la Unesco en París, Francia.

La reconstrucción del Museo

El Presidente también informó que el Ministerio de Cultura subió un evento en Guatecompras con el que se busca "reconstruir" el Museo El Caracol, ubicado dentro del Parque Arqueológico Tak'alij Ab'aj.

"No puede ser que no tengamos ni siquiera la capacidad de enseñarle al mundo en un lugar todo lo que Tak'alij Ab'aj tiene para mostrar. No hay un museo. Ha sido una obra que se quedó olvidada e inconclusa por simples y absurdos trámites burrocráticos", criticó Giammattei.

Parte de las vasijas que serán presentadas en el Museo El Caracol, ubicado dentro del Parque Tak'alij Ab'aj que se encuentra en Retalhuleu. (Foto: Wilder López/Soy502)

Según el mandatario, después de la adjudicación del evento, los trabajos podrían durar entre 7 y 8 meses, con el propósito de completar la documentación que se entregará a la Unesco, y que ellos puedan ver el compromiso gubernamental de resguardar el Parque.