Mario Acevedo destaca el carácter de Municipal tras superar a Xela en la final

-

Tras la contundente victoria de Municipal sobre Xelajú en la final de ida del Clausura, el técnico rojo, Mario Acevedo, destacó el esfuerzo realizado por el plantel a lo largo de toda la temporada y aseguró que el resultado es fruto del trabajo colectivo.

OTRAS NOTICIAS: Municipal golea a Xelajú en el partido de ida de la final y acaricia la 33

"El equipo ha hecho un gran esfuerzo durante todo el año, no solo en estos cinco meses", expresó el estratega, quien también afirmó que el grupo sabía la importancia del compromiso y tenía claro por dónde podía hacer daño el conjunto altense. "Sabíamos que debíamos ser contundentes", agregó.

Pese a la ventaja conseguida, el técnico edil evitó caer en el exceso de confianza y recordó que la serie aún no está definida. "No está todo finalizado, esto es solo la mitad. Iremos a una cancha difícil, vamos a plantarnos bien y sabemos cuál es nuestro objetivo", afirmó de cara al duelo de vuelta en Quetzaltenango.

Declaraciones de Mario Acevedo tras la victoria de los rojos.



Video: Rudy Martínez / Nuestro Diario pic.twitter.com/92u3iJPqVy — Pablo Arrivillaga (@P_Arrivillaga) May 17, 2026

El entrenador también reconoció las fortalezas del rival y anticipó un partido complicado en el Mario Camposeco. "Ellos tienen sus virtudes y nosotros también. Sabemos cómo iremos a afrontar el partido", comentó.

View this post on Instagram A post shared by Liga Bantrab (@ligabantrab)

Por su parte, Pedro Altán, autor del cuarto tanto escarlata, resaltó la reacción del equipo tras comenzar en desventaja. "Conseguimos sobreponernos temprano y eso fue importante", indicó.

Sobre la expulsión de Jorge Aparicio, el 10 rojo consideró que Municipal ya dominaba las acciones antes de quedarse con superioridad numérica. "Estábamos haciendo un buen juego; ellos estaban tirados atrás incluso con él en la cancha", expresó.

Altán también fue cauteloso respecto al desenlace de la serie y recordó que aún quedan 90 minutos por disputarse. "Nos toca cerrar en el Camposeco", concluyó.