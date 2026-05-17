Identifican a víctimas del accidente en Jocotán, Chiquimula

Socorristas y vecinos trabajaron en conjunto para rescatar a los heridos y trasladarlos al Hospital Nacional de Chiquimula.
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Margarito Gutiérrez Jerónimo y Álex Gómez fueron identificados como las víctimas que fallecieron en el accidente ocurrido cerca del puente La Anunciación, Jocotán, Chiquimula donde un picop que transportaba a varias personas terminó en una hondonada tras perder el control.
Según versiones preliminares, el vehículo regresaba de la comunidad Pinalito Matazano cuando perdió fuerza mientras ascendía una pendiente y comenzó a retroceder sin control sobre la carretera.
Margarito Gutiérrez murió en el lugar del percance, mientras que Álex Gómez, quien presuntamente se encontraba cerca de un camión repartidor de bebidas, fue alcanzado por el vehículo descontrolado y falleció posteriormente en un hospital cercano.
Heridos
Además, cinco personas resultaron heridas en el accidente. Los afectados fueron identificados como:
- Merli Andrea Vásquez García, de 17 años
- Ricardo Antonio Ramírez García, de 32
- Évelyn Imelda Méndez Inés, de 15
- Mílver Amador, de 9 años
- María Julia Súchite, de 48 años.
Socorristas y vecinos trabajaron en conjunto para rescatar a los heridos y trasladarlos al Hospital Nacional de Chiquimula.
Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las causas exactas de este accidente.