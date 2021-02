Giammattei: "Dicen que tenemos mucho poder en el Congreso"

El presidente Alejandro Giammattei dijo que lo han señalado de "tener mucho poder en el Congreso", pero aseguró que lo hacen porque tiene amistad con varios diputados.

"Dicen que nosotros tenemos mucho poder en el Congreso, porque tenemos la presidencia del Congreso y porque me llevo bien con varios diputados", manifestó, pese a que en su discurso de toma de posesión el 14 de enero del 2020 dijo que se desligaba del partido político que lo llevó a ganar las elecciones.

"Mantendremos el más absoluto respeto a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por este motivo debo anunciarles que desde este instante, me deslindo del partido político que me llevó a ganar las elecciones. Realmente no porque quiera, sino porque debo representar la unidad de la nación", dijo cuando asumió.

Sin embargo, durante un conversatorio con la Cámara de industria, el mandatario usó palabras como "nosotros tenemos... la presidencia del Congreso", la cual está en manos de Allan Rodríguez, quien pertenece a la bancada del partido político Vamos, con el que ganó la presidencia Giammattei.

Además, indicó que la Junta Directiva del Congreso está conformada "por dos de Vamos y cuatro que no son del partido de nosotros", por lo que dijo, necesita ayuda de otras agrupaciones para aprobar leyes de interés del Ejecutivo.

Incluso, al final del conversatorio dijo que él puede invitar "con mucho gusto al sector privado y a los jefes de bloque de los partidos políticos a que nos unamos en una reunión en el Palacio Nacional y expongamos las leyes de carácter económico que este país requiere y veamos quién quiere que saquemos adelante a Guatemala y quiénes quieren que vivamos en la miseria, empobrecidos porque viven de la miseria, a través de pequeños grupúsculos de ONGs".