El presidente Alejandro Giammattei consideró necesario impulsar la descentralización del Estado para fortalecerlo y pidió a los alcaldes realizar obras multianuales y, si es posible, que éstas sean programadas entre varios municipios.

"Un Estado fuerte requiere de municipios fuertes. Mientras no descentralicemos el país, no vamos a tener municipios fuertes y no vamos a aspirar a tener un Estado fuerte", manifestó.

El mandatario participó en la primera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), que se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura sin la presencia de medios de comunicación.

Según el Presidente, el país cuenta con "muchas áreas olvidadas... como las que se encuentran en la zona de adyacencia entre Belice y Guatemala, o ver el caso del abandono en el que se encuentran los nueve municipios que componen la cuenca del Polochic".

Giammattei aseguró que en sus nuevas giras, se tiene programado acudir a todas las áreas olvidadas con el propósito de trabajar en conjunto con el poder local y de esa manera establecer cuáles son los proyectos inmediatos, porque quiere reducir los índices de "infradesarrollo".

#EnVivo | Presidente @DrGiammattei participa en la primera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) https://t.co/ItWjEelZrT — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) February 19, 2021

El mandatario pidió a los alcaldes piensen en realizar inversiones multianuales con proyectos bien planificados y necesarios y, si es posible, "háganse socios para lanzar obras conjuntas, porque hay proyectos que no deberían de duplicarse".