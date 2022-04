Giammattei es uno de los presidentes más caros de América Latina

El presidente Alejandro Giammattei y su homólogo de Uruguay son los gobernantes más caros de la región latinoamericana, según un sondeo efectuado por Bloomberg.

Bloomberg es un agencia financiera y recopiladora de datos investigó el salario mensual de los presidentes latinoamericanos. La entidad solicitó información directamente a las oficinas presidenciales de cada país.

Y en una comparativa, Luis Lacalle Pou, de Urugay encabeza la lista de los mandatarios latinoamericanos con mayor sueldo, percibe un ingreso bruto de 864.739,08 pesos uruguayos, es decir 21,540 dólares, según la conversión de la moneda estadounidense del viernes 22 de abril.

Por su parte, el presidente Alejandro Giammattei está muy cerca del uruguayo con un sueldo de US $19,576. Llama la atención que Bloomberg aclaró que tuvo problemas para determinar si Lacalle era el más caro debido a que en el caso de Giammattei no aparece su haber neto en la información proporcionada, ya que el uruguayo recibe un salario líquido de US $10,896 al restarle los descuentos.

El salario que devenga Lacalle, tanto bruto como líquido. (Foto: Presidencia de Uruguay)

Salario bruto de Giammattei. (Foto: SAAS)

La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) informó que Giammattei recibe un salario base de Q35,588, una bonificación por el acuerdo gubernativo 66-2000 de Q250, un bono monetario de la SAAS de Q1,250.00 y gastos de representación de Q115 mil, para un total de Q152,088, sin embargo no se detalla cuál es su sueldo líquido.

Por el contrario, el gobernante del Perú, Pedro Castillo es el que menos cobra con un sueldo de US $3,150. Los presidentes de Bolivia, Argentina y Nicaragua rondan en esas cifras. Luego en un rango de los US $5 mil se encuentran el ecuatoriano Guillermo Lasso, el mexicano Manuel López, el salvadoreño Nayib Bukele, el costarricense Carlos Quesada, y el paraguayo Aldo Benítez.

El dominicano Luis Abinader recibe US $6,697, le sigue el colombiano Ivan Duque con US $7,504, luego el brasileño Jair Bolsonario recibe US $5,25 y un adicional por haber sido militar de US $1.8 millones. El chileno Gabriel Boric gana US $8,403, estaría en la lista de Bloomberg como el tercer presidente que más gana al mes.