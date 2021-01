Giammattei no descarta cerrar el país ante el alza de Covid-19

El presidente Alejandro Giamamattei no descarta volver a cerrar el país ante el incremento de casos de Covid-19 que se han registrado en los último días.

El mandatario participó en la inauguración del centro de atención a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y al finalizar ofreció una conferencia en la que aseguró que están contemplando todas las posibilidades para contener el virus.

"Dijimos que todos éramos responsables de contener el Covid-19 y que debíamos de que cuidarnos, pero no ha sido así y el mejor ejemplo fue lo que sucedió entre noviembre y diciembre donde hubo mucho descuido de la gente y hemos tenido más de mil casos reportados...", dijo el mandatario.

Por esta razón, Giammattei aseguró que el fin de semana dio instrucciones para conformar una mesa de análisis de la situación, en la cual se evaluará qué está pasando y las medidas que se van a tomar para contener el virus.

"Estamos analizando la situación. Sí hay que tomar medidas. Todas las medidas están sobre la mesa. Desde no hacer nada, hasta el cierre. No me pida una respuesta, porque aún no la tenemos", manifestó a uno de los periodistas que le cuestionó.

Sin embargo, dijo que después de culminar una encuentro con jefes de bloques del Congreso para ver el tema de la vacuna, sostendrá una reunión con la ministra de Salud, Amelia Flores, para determinar cuáles son los pasos que tomarán ante el incremento de casos de coronavirus en el país.

"Tomaremos las decisiones acorde a los resultados que estamos viendo de incremento de casos", manifestó.