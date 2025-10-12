Grandes del futbol que cayeron, ¿se sumará Comunicaciones?

Quizá es demasiado precipitado, pero hoy en día la realidad de Comunicaciones por estar en el décimo lugar del torneo Apertura 2025, a causa de su pobre desempeño, lo convierten en un equipo al que el descenso lo podría acosar, un escenario inesperado dada su leyenda y 32 títulos en su haber.
Fundado en 1949, los albos, si bien han pasado apuros, como en todo club, nunca han descendido, siendo justamente ese factor lo que eleva aún más su prestigio, ya que alrededor del mundo ha habido gigantes que han caído a los infiernos. Algunos han sabido resurgir como ave Fénix.
Por mencionar descensos históricos, recién en 2023, en Brasil, el Santos de Pelé bajó por primera vez, dejando a Flamenco y Sao Paulo, como los únicos grandes sin esa tacha, porque Cruzeiro, Gremio, Corinthians, Botofaogo, Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco da Gama ya sufrieron descenso.
Otro caso que impactó en América fue el del River Plate argentino, en 2011, tras perder contra Belgrano y en su propia casa, el estadio Monumental. Dolió tanto en sus aficionados que protagonizaron incidentes, pero los millonarios regresaron con más fuerza y lograr una gran cosecha de títulos nacionales e internacionales.
En cada país a más de algún grande le han sucedido catástrofes producto de las malas decisiones administrativas y campañas irregulares. En Colombia, el América de Cali; en Perú, el Alianza Lima, en México, el Necaxa, Monterrey; en Ecuador, Emelec... Son muchos los grandes caídos.
Y este tipo de situaciones no solo se remite a nuestros lares, porque en Europa históricos como Bayern Munich, Manchester United, Arsenal, Juventus, AC Milan, Atlético de Madrid, Ajax, Chelsea, Roma, han visto arder las llamas del infierno, tras perder la promoción.
En nuestro país, los populares, Aurora, recién ascendido, Xelajú, Antigua, han sufrido descensos. Solo Comunicaciones y Municipal, de los denominados populares, mantienen ese honor, aunque a los rojos se les achaca haber arreglado contra Zacapa en 1985 con tal de no bajar. ¿Salvarán la temporada los cremas?
Algunos descensos históricos
Argentina
San Lorenzo 1981
Racing - 1983
River Plate - 2011
México
Necaxa - 2009
Monterrey - 1957
Inglaterra
Arsenal -1913
Liverpool - 1954
Manchester City - 2001
Manchester United - 1996
Chelsea - 1988
Tottenham - 1977
Italia
AC Milan -1983
Juventus - 2005
Roma - 1950
Nápoli - 1998
España
Atlético de Madrid - 2000
Valencia - 1987
Sevilla - 2000
Francia
Marsella - 1993
Alemania
Hamburgo -2018
Bayern Munich - 1955
Bayer Leverkusen 1952
Dortmund - 1972
*El año es la última vez que descendieron, ya que algunos equipos tienen más de uno.
** Hay clubes que perdieron la categoría ante de la creación de Ligas en las que compiten actualmente, aunque ya jugaban de manera profesional.