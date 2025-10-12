Grandes del futbol que cayeron, ¿se sumará Comunicaciones?

-

Quizá es demasiado precipitado, pero hoy en día la realidad de Comunicaciones por estar en el décimo lugar del torneo Apertura 2025, a causa de su pobre desempeño, lo convierten en un equipo al que el descenso lo podría acosar, un escenario inesperado dada su leyenda y 32 títulos en su haber.

Fundado en 1949, los albos, si bien han pasado apuros, como en todo club, nunca han descendido, siendo justamente ese factor lo que eleva aún más su prestigio, ya que alrededor del mundo ha habido gigantes que han caído a los infiernos. Algunos han sabido resurgir como ave Fénix.

Por mencionar descensos históricos, recién en 2023, en Brasil, el Santos de Pelé bajó por primera vez, dejando a Flamenco y Sao Paulo, como los únicos grandes sin esa tacha, porque Cruzeiro, Gremio, Corinthians, Botofaogo, Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco da Gama ya sufrieron descenso.

River Plate bajó a los infiernos en 2011, tras perder la serie contra Belgrano. Fue un suceso histórico.

Otro caso que impactó en América fue el del River Plate argentino, en 2011, tras perder contra Belgrano y en su propia casa, el estadio Monumental. Dolió tanto en sus aficionados que protagonizaron incidentes, pero los millonarios regresaron con más fuerza y lograr una gran cosecha de títulos nacionales e internacionales.

En cada país a más de algún grande le han sucedido catástrofes producto de las malas decisiones administrativas y campañas irregulares. En Colombia, el América de Cali; en Perú, el Alianza Lima, en México, el Necaxa, Monterrey; en Ecuador, Emelec... Son muchos los grandes caídos.

El Santos de Pelé perdió la categoría por primera vez en 2023.

Y este tipo de situaciones no solo se remite a nuestros lares, porque en Europa históricos como Bayern Munich, Manchester United, Arsenal, Juventus, AC Milan, Atlético de Madrid, Ajax, Chelsea, Roma, han visto arder las llamas del infierno, tras perder la promoción.

En nuestro país, los populares, Aurora, recién ascendido, Xelajú, Antigua, han sufrido descensos. Solo Comunicaciones y Municipal, de los denominados populares, mantienen ese honor, aunque a los rojos se les achaca haber arreglado contra Zacapa en 1985 con tal de no bajar. ¿Salvarán la temporada los cremas?

La Juventus descendió a la Serie B, en Italia, debido a su participación en amaños de partidos.

Algunos descensos históricos

Argentina

San Lorenzo 1981

Racing - 1983

River Plate - 2011

México

Necaxa - 2009

Monterrey - 1957

Inglaterra

Arsenal -1913

Liverpool - 1954

Manchester City - 2001

Manchester United - 1996

Chelsea - 1988

Tottenham - 1977

Italia

AC Milan -1983

Juventus - 2005

Roma - 1950

Nápoli - 1998

España

Atlético de Madrid - 2000

Valencia - 1987

Sevilla - 2000

Francia

Marsella - 1993

Alemania

Hamburgo -2018

Bayern Munich - 1955

Bayer Leverkusen 1952

Dortmund - 1972

*El año es la última vez que descendieron, ya que algunos equipos tienen más de uno.

** Hay clubes que perdieron la categoría ante de la creación de Ligas en las que compiten actualmente, aunque ya jugaban de manera profesional.