Comunicaciones, de gigante a estar al borde del abismo.

¿Cuándo terminará la pesadilla para Comunicaciones? El equipo grande y con 32 títulos en el futbol guatemalteco arde en llamas y está a punto de tocar fondo, literalmente, si cae al sótano del Apertura 2025. La crisis no se remonta solo a ese escenario, podría ser peor... ver a los fantasmas del descenso.

El triunfo contra Malacateco en la jornada 10, parecía encauzar el rumbo crema, rezagado con cuatro derrotas consecutivas y de pronto, ¡pum!, otros tres mazazos al hilo. Tres victorias, dos empates y ocho caídas en trece partidos da cuenta de la tempestad que los azota.

El problema no es nuevo y viene desde la cúpula, últimamente también con reestructuración, que si bien se atrevió a romper con un círculo vicioso de entrenadores, tras 17 años, exitosos en su momento, le ha metido mano al presupuesto de la plantilla, dejándola con escasos jugadores referentes.

Roberto Hernández rompió con la rosca de entrenadores, pero no tuvo éxito y fue cesado.

Fracaso de Hernández

Roberto Hernández fue el timonel elegido. Armó el equipo para esta campaña; su proyecto no convenció y 12 juegos duró. No halló la fórmula para conformar un once compacto y sólido en cada línea, más bien su defensa era blanda, su medio campo sin conexión y la delantera, con poco gol.

El veterano José Contreras junto a Rafael Morales se las arreglan para liderar a una nómina corta, que además de Stheven Robles, Érick Lemus, Darwin Lom, Lynner García y José Corena los demás nombres, incluidos los extranjeros, no tienen peso para salir al relevo o en todo caso guiar a nuevas generaciones.

A los albos cada rival los minimiza. Les deja al descubierto sus complejos y los sonrojos se suman a los que vienen sufriendo desde hace una década, tiempo en el que solo la Liga Concacaf 2021 y el título de Liga en 2023, maquillan una sequía, que en nada representa la grandeza de la institución.

Sopegno tiene mucho trabajo qué hacer con los cremas si los quiere llevar a la pelea del trono.

¿Hará el milagro?

Es la séptima etapa de Iván Sopegno, el estratega más ganador del club, con 5 conquistas. Llega en modo bombero; no es la primera vez, tendrá que tapar grietas y lidiar con las carencias para intentar volver a construir un castillo de fantasía, ese que logró junto a Willy Olivera con el hexacampeonato.

Sopegno perdió ante Mixco, pese a mostrar una mejor versión. Dirigirá este domingo su segundo partido de este nuevo ciclo, visitando a Guastatoya, un encuentro con la etiqueta de "directo por el último lugar", al que no está acostumbrado a disputar el cuadro blanco, pero que es su realidad.

Por muy exagerado que suene, de no resurgir es para preocuparse por el descenso. Los albos tiene torneo y medio para revertir y evitar el desplome de un gigante.