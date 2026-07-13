El "pequeño gigante" lo hizo de nuevo: Jorge Vega gana el oro en Río 2026

Con raíces zacapanecas, el gimnasta Jorge Vega sigue colocando en alto el nombre de Guatemala tras una ejecución magistral en Brasil, consolidando su estatus de leyenda en el deporte nacional.
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El orgullo de la tierra caliente se eleva a lo más alto del podio internacional, pues el gimnasta Jorge Vega, hijo de pobladores originarios de la aldea San Pablo, Zacapa, ha hecho historia una vez más al proclamarse campeón en la final de suelo del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística Río 2026, realizado el mes pasado en Brasil.
Jorge Alfredo Vega López es un destacado gimnasta artístico guatemalteco, reconocido internacionalmente como el "pequeño gigante" de la gimnasia debido a su baja estatura (1.49 metros) y su poder físico.
Nacido el 15 de julio de 1995 en Jocotenango, Sacatepéquez, pero con raíces en San Pablo, Zacapa (de donde son sus papás), ha hecho historia al convertirse en uno de los atletas más laureados y en un absoluto referente del deporte en Guatemala.
Con una rutina impecable que combinó fuerza, precisión y una ejecución magistral, Vega superó a los máximos exponentes, demostrando por qué es uno de los atletas más laureados y respetados de la gimnasia artística.
El camino de Jorge Vega no ha sido fácil, pero su disciplina y el coraje heredado de sus raíces sanpableñas lo han llevado a desafiar la gravedad y a los rivales más complejos.
Lo reciben en Zacapa
En su regreso al país tras colocar el nombre de Guatemala en el mapa internacional al coronarse campeón panamericano de suelo en Brasil, el atleta acudió a Zacapa, donde fue bien recibido por su familia, amigos y vecinos.
"Estamos orgullosos de que Jorge Vega no solo esté representando al país, sino que a nuestro pueblo y al departamento de Zacapa. Su padre es de San Pablo y lleva sangre de la "tierra de las escobas", relató Aníbal Archila, alcalde comunitario.
Asimismo, las autoridades locales le entregaron un reconocimiento por su trayectoria deportiva.
Con este nuevo metal dorado en tierras sudamericanas, Jorge Vega reafirma su estatus de leyenda del deporte nacional.
Algunos logros
- En agosto de 2003, cuando tenía 10 años, ingresó a la Asociación de Gimnasia de La Antigua Guatemala.
- En el 2006 se trasladó al albergue de la Federación Nacional de Gimnasia, ubicado en la zona 5 capitalina.
- En 2007 obtuvo dos medallas de plata y dos de bronce en el Campeonato Panamericano de Clubes en El Salvador.
- En 2013 ganó seis medallas, cuatro de plata y dos de oro en los Juegos Centroamericanos de San José, Costa Rica.
- Ganó plata y bronce en los Juegos Bolivarianos en Trujillo, Perú.
- Obtuvo oro en salto al potro en el Festival Deportivo de Guadalajara, México.
- En 2015 ganó la medalla de plata en salto de potro y también clasificó para los Juegos Panamericanos.
- En los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe ganó una medalla de oro en suelo y bronce en salto al potro.
- Conquistó la medalla de oro en Gimnasia Artística, en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
- Obtuvo la plata en la prueba del salto al potro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en Perú.