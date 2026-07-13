El "pequeño gigante" lo hizo de nuevo: Jorge Vega gana el oro en Río 2026

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Con raíces zacapanecas, el gimnasta Jorge Vega sigue colocando en alto el nombre de Guatemala tras una ejecución magistral en Brasil, consolidando su estatus de leyenda en el deporte nacional.

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El orgullo de la tierra caliente se eleva a lo más alto del podio internacional, pues el gimnasta Jorge Vega, hijo de pobladores originarios de la aldea San Pablo, Zacapa, ha hecho historia una vez más al proclamarse campeón en la final de suelo del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística Río 2026, realizado el mes pasado en Brasil.

Jorge Alfredo Vega López es un destacado gimnasta artístico guatemalteco, reconocido internacionalmente como el "pequeño gigante" de la gimnasia debido a su baja estatura (1.49 metros) y su poder físico.

Jorge Vega tiene sangre zacapaneca, ya que su padre es originario de la aldea San Pablo. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Nacido el 15 de julio de 1995 en Jocotenango, Sacatepéquez, pero con raíces en San Pablo, Zacapa (de donde son sus papás), ha hecho historia al convertirse en uno de los atletas más laureados y en un absoluto referente del deporte en Guatemala.

Con una rutina impecable que combinó fuerza, precisión y una ejecución magistral, Vega superó a los máximos exponentes, demostrando por qué es uno de los atletas más laureados y respetados de la gimnasia artística.

Jorge Vega muestra la medalla lograda en Brasil. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

El camino de Jorge Vega no ha sido fácil, pero su disciplina y el coraje heredado de sus raíces sanpableñas lo han llevado a desafiar la gravedad y a los rivales más complejos.

Lo reciben en Zacapa

En su regreso al país tras colocar el nombre de Guatemala en el mapa internacional al coronarse campeón panamericano de suelo en Brasil, el atleta acudió a Zacapa, donde fue bien recibido por su familia, amigos y vecinos.

También ha sido reconocido con diplomas. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"Estamos orgullosos de que Jorge Vega no solo esté representando al país, sino que a nuestro pueblo y al departamento de Zacapa. Su padre es de San Pablo y lleva sangre de la "tierra de las escobas", relató Aníbal Archila, alcalde comunitario.

Asimismo, las autoridades locales le entregaron un reconocimiento por su trayectoria deportiva.

Con este nuevo metal dorado en tierras sudamericanas, Jorge Vega reafirma su estatus de leyenda del deporte nacional.

"De pie ante mis rivales y de rodillas ante Dios", publicó a través de sus redes sociales. (Foto: FB Jorge Vega)

Algunos logros