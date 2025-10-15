Giran orden de captura contra Carlos Ovidio Navas por intento de homicidio en zona 9

-

Un juzgado ordenó la captura de Carlos Navas bajo el delito de homicidio en grado de tentativa.

El Juzgado segundo pluripersonal de Primera Instancia Penal, emitió una orden de aprehensión contra Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 74 años, por el delito de homicidio en grado de tentativa.

La disposición fue girada a la Policía Nacional Civil (PNC) el 13 de octubre de 2025, con la instrucción de ejecutar su captura de forma inmediata.

El conductor impactó contra el motociclista en varias ocasiones lo que derivó a una orden de captura bajo el delito de homicidio en grado de tentativa. (Foto: Wilder López/Soy502)

La orden deriva del incidente ocurrido el pasado 25 de septiembre, cuando un motorista fue embestido en repetidas ocasiones por un vehículo tipo camioneta en la zona 9 capitalina.

Pese a que transeúntes intentaron intervenir, Carlos Navas continuó impactando en repetidas ocasiones al motorista hasta que fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). (Imagen: captura de pantalla)

Un video difundido en redes sociales muestra cómo Acevedo Navas impactó varias veces con su vehículo al motociclista, quien quedó atrapado entre su motocicleta y otro vehículo.

Pese a la intervención de transeúntes, el automovilista continuó impactando hasta que fue detenido por agentes de la PNC.

La víctima, Larkin Daniel Morales, de 22 años, fue auxiliado por testigos y trasladado por Bomberos Municipales a un centro asistencial.

Debido a la gravedad de sus lesiones, los médicos realizaron la amputación de su pierna derecha y actualmente se encuentra en recuperación en el Hospital San Juan de Dios en donde ha superado con éxito tres cirugías.