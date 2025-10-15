Así se encuentra el motorista que fue embestido en zona 9

-

Al joven se le amputó una de sus piernas debido a la gravedad de las lesiones.

Han transcurrido 20 días desde que Larkin Daniel Morales, motorista de 22 años, fue embestido tres veces por una camioneta conducida por el abogado Carlos Acevedo Navas, de 70 años, en un sector de la zona 9.

Mónica Cuque, mamá de Larkin, dijo a Soy502 que su hijo ha superado con éxito tres cirugías y que actualmente está en recuperación en el Hospital General San Juan de Dios, en donde también recibe apoyo psicológico.

Debido a la gravedad de las lesiones que sufrió el joven fue necesaria la amputación de una de sus piernas.

Según sus familiares, Larkin cursaba enfermería y aspiraba a estudiar medicina.

Larkin Morales se mantiene en el Hospital San Juan de Dios. (Foto: cortesía)

Proceso

El recién pasado lunes, la Sala Tercera de Apelaciones resolvió modificar el delito de lesiones graves por el de homicidio en grado de tentativa, por lo que ordenó que Acevedo, sindicado de atropellar al joven, sea enviado a prisión preventiva.

El incidente de tránsito ocurrió el 25 de septiembre pasado y quedó grabado en videos difundidos en redes sociales.

La Sala Tercera también le revocó a Acevedo el arresto domiciliar que le había sido otorgado el 26 de septiembre en una audiencia a cargo del Juzgado de Turno de torre de tribunales.

El 21 de octubre se llevará a cabo la audiencia para cambiar el delito, según lo ordenado por la Sala Tercera.