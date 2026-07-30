Ministerio de Gobernación busca reformar el Código Procesal Penal

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El ministro de Gobernación planteó reformar el Código Procesal Penal para negar medidas sustitutivas a portadores de armas ilegales e incorporar el control telemático.

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó ante la Comisión de Gobernación del Congreso dos iniciativas de ley que buscan reformar el artículo 264 del Código Procesal Penal.

Villeda aseguró que las propuestas pretenden fortalecer el combate contra la criminalidad y optimizar el uso de las medidas sustitutivas durante los procesos penales.

La primera iniciativa busca prohibir las medidas sustitutivas a las personas capturadas por portar armas de fuego sin la licencia correspondiente. (Foto: Wilder López/Soy502)

Prohibición de medidas sustitutivas

La primera iniciativa propone prohibir que las personas detenidas por portar un arma de fuego sin la licencia puedan acceder a medidas sustitutivas.

Villeda explicó que la propuesta surge a partir de casos recurrentes en los que personas capturadas por este delito recuperan su libertad en pocas horas y son detenidas nuevamente en posesión de otra arma.

Según el ministro, esta situación se da tras un vacío legal que dificulta el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Añadió que, quien porta un arma para fines legítimos de defensa suele tenerla registrada y cuenta con la licencia emitida por la autoridad competente.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó ante la Comisión de Gobernación del Congreso dos iniciativas de ley que buscan reformar el artículo 264 del Código Procesal Penal.

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En cambio, quienes portan armas sin registro ni autorización representan un mayor riesgo, pues existen indicios de que podrían utilizarlas para cometer delitos graves contra la vida.

Villeda indicó que impedir el otorgamiento de medidas sustitutivas en estos casos permitiría mantener bajo custodia a los detenidos mientras avanza el proceso judicial; una herramienta importante para reducir la reincidencia y contribuir a disminuir los índices de violencia homicida.

Control telemático

La segunda iniciativa plantea incorporar el control telemático como una medida sustitutiva dentro del Código Procesal Penal.

Villeda explicó que, aunque el sistema ya existe y está en funcionamiento, actualmente no está contemplado de forma específica en la legislación como una alternativa a la prisión preventiva y esta medida depende del criterio de jueces.

El ministro señaló que esta reforma permitiría que más personas enfrenten su proceso en libertad, pero bajo monitoreo permanente mediante dispositivos electrónicos y contribuiría a reducir el hacinamiento en las cárceles sin perder el control sobre los procesados.

La segunda propuesta plantea integrar de forma explícita el uso del brazalete electrónico como medida sustitutiva en la legislación penal. (Foto: Wilder López/Soy502)

Villeda afirmó que la Unidad de Control Telemático tiene capacidad para supervisar alrededor de 3 mil 200 personas de manera simultánea; sin embargo, actualmente solo monitorea entre 300 y 350 usuarios, una herramienta subutilizada, según lo indicó.