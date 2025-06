Gobernación confirma motín en cárcel "Renovación 1": aseguran que está bajo control

-

Gobernación confirmó un motín en cárcel Renovación 1, y asegura estar bajo control.

La noche de este domingo 15 de junio, Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, se pronunció en sus redes sociales con respecto a los amotinamientos llevados a cabo este día en la cárcel Renovación 1, en Escuintla.

Según informó, "hoy se amotinaron, retuvieron en contra de su voluntad a sus propias visitas, mismas que ya están a salvo".

El motivo del actuar de los reos, de acuerdo con Jiménez, es porque exigen las prevendas que se les retiró.

"Reclaman beneficios que perdieron cuando decidieron extorsionar, intimidar y violentar a los guatemaltecos. No señores: son prisiones, no vacaciones y dentro del marco de ley, van a cumplir su condena, les guste o no", finalizó.

RENOVACIÓN 1: BAJO CONTROL



- Los extorsionistas más peligrosos del país,

- 23 horas al día en sus celdas,

- Visitas estrictamente controladas, scaneadas y con tiempo limitado,

- Alimentación básica, adecuada y sin privilegios.



Hoy se amotinaron, retuvieron en contra de su… — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) June 16, 2025

De acuerdo con el ministro, se trata de una cárcel con los extorsionistas "más peligrosos del país", quienes pasan 23 horas al día en su celda y cuentan con alimentación básica y visitas estrictamente controladas con scanner y tiempo limitado.

Renovación 1

La cárcel de máxima seguridad situada en el kilómetro 68 de la carretera hacia Taxisco, en el departamento de Escuintla, dejó de ser conocida como "El Infiernito" en noviembre de 2024.

Esto ocurrió luego de varias intervenciones que llevaron a su remodelación y cambio de nombre a "Renovación 1".