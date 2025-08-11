EE.UU. y Guatemala invertirán en metro y tren de carga en el país

-

EE.UU. está apoyando al Gobierno de Guatemala en las primeras acciones para implementar el metro en la capital y crear una red ferroviaria de carga.

El Gobierno de Guatemala sigue recibiendo apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y no solo para la recuperación del Puerto Quetzal, en Escuintla.

En "La Ronda" de este lunes 11 de agosto, se dio a conocer que un equipo de esa entidad hizo una evaluación del sistema ferroviario, incluidas las vías del tren, con el que cuenta el país. El propósito sería "identificar obras que podrían implementarse en el corto plazo".

Miguel Ángel Díaz, titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), habló sobre el proyecto y detalló que la visita de los expertos se llevó a cabo a principios de este año y tuvo como fin primordial "trazar en conjunto la infraestructura ferroviaria del futuro".

En ese marco, el funcionario destacó la ejecución de actividades de diagnóstico en las siguientes áreas:

Recorrido por los tramos estratégicos de la vía férrea, entre Escuintla y Puerto Quetzal.

Recorrido en la ruta prevista para el sistema del metro o tren ligero, en la Ciudad de Guatemala.

Exploración de las rutas, por medio de drones, sobre todo el corredor ferroviario, para determinar dónde estaba ubicada la mayor parte de la vía férrea.

Tales acciones se efectuaron con la participación de Ferrovías, Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), Comisión Portuaria Nacional, Municipalidad de Guatemala, Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac), entre otros "actores claves" en la materia.

"La mirada externa de esta comisión venida por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. es desinteresada, que nos va a ayudar a ver nuestro propio territorio, nuestras capacidades y nuestros desafíos", dijo el ministro.

El titular del CIV, Miguel Ángel Díaz, presentó las acciones que se han puesto en marcha para rescatar la red ferroviaria del país. (Foto: Cortesía)

Metro y red ferroviaria de carga

Además, hizo hincapié en que, con las conclusiones preliminares después de las inspecciones, se presentaron dos propuestas de trabajo para obras que impulsa el Gobierno. Una de ellas es el metro.

Lo presentado por el personal militar de EE. UU. permitirá "encaminar con solvencia técnica y seguridad constructiva la implementación de un verdadero sistema de metro en la Ciudad de Guatemala", afirmó Díaz.

Asimismo, se refirió al inicio de los estudios de factibilidad y diseño para una red ferroviaria de carga moderna, eficiente y adaptada a las necesidades del siglo XXI.

De acuerdo con el jefe del CIV, tales obra son "apuestas por una Guatemala mejor conectada, más integrada, más competitiva y justa".

2 grandes proyectos tiene previsto ejecutar el Gobierno en el sistema ferroviario, con apoyo de EE. UU.

Firmarían más acuerdos con EE. UU.

Respecto de la forma en que se ejecutarían los planes descritos, el ministro indicó que "seguirán la misma ruta o pasos que se han dado con Puerto Quetzal, es decir, parten de una visita técnica en que se manifiesta la continuidad del apoyo".

En ese sentido, lo que sigue son reuniones técnicas para concretar propuestas y firmar las cartas de entendimiento que sean necesarios, afirmó. Cabe destacar que actualmente, el Gobierno tiene un acuerdo de ese tipo con EE. UU. para la ampliación y modernización del mencionado puerto.

Ahora, en busca de rescatar y reactivar la línea férrea, se prevé el viaje de una comitiva de 11 ingenieros militares guatemaltecos al país norteamericano, entre septiembre y octubre próximos, para capacitarse.

En mayo pasado, Guatemala y EE. UU. firmaron una carta de entendimiento para ampliar el puerto Quetzal. Lo mismo se buscaría hacer con el sistema ferroviario. (Foto: Archivo/Soy502)

"Una meta presidencial"

Díaz añadió que como parte de los esfuerzos en la materia, recientemente se oficializó la creación del Comité Presidencial para la Reactivación Ferroviaria (Coprefe), que es encabezado por el mandatario Bernardo Arévalo.

Este tiene como fin coordinar esfuerzos entre entes estatales, gobiernos locales y otros actores, para garantizar el funcionamiento de las obras previstas.

Según el ministro, "la reactivación del sistema ferroviario es una meta presidencial", por ello, se busca agilizar todos los trámites que se requieran. "Estos proyectos son de alta prioridad para la actual administración", reiteró.