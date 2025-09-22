Gobierno asegura que buscará evitar que alias “el Lobo” regrese a Fraijanes II

-

Líder pandillero busca regresar a cárcel donde anteriormente cumplía su condena.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el Gobierno impugnará todas las medidas legales que busquen autorizar el traslado del jefe de pandilla Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias "el Lobo", de la cárcel Renovación I, a la de Fraijanes II.

El mandatario también señaló que estas acciones se hacen porque consideran que llevar a cabo el traslado de Ochoa Mejía sería un peligro para la sociedad.

El gobernante fue consultado sobre la orden judicial emitida el pasado 17 de septiembre en la que autorizaban hacer el traslado de cárcel para el jefe pandillero.

El mandatario señaló que el Gobierno hará todo lo posible por evitar el traslado de "el Lobo". (Foto: DCA / Soy502)

"En cuanto al 'Lobo', él sigue en Renovación I, porque en cuanto salió una primera orden de juez que se impugnó y entonces se quedó", respondió el presidente a la pregunta.

Agregó que recibieron una segunda orden judicial y la cual también se impugnó y gracias a eso se logró que el líder pandillero permanezca en la cárcel Renovación I hasta este momento.

"El Gobierno de la República seguirá presentando las impugnaciones que sean necesarias a partir de que consideramos que sería un peligro para la seguridad del conjunto de los guatemaltecos su retorno a otra prisión", declaró Arévalo.

Reo peligroso

Ochoa Mejía es un peligroso pandillero sentenciado a más de mil años de prisión por delitos de asesinato, extorsión, robo y otros.

Se encuentra recluido en la cárcel de Máxima Seguridad Renovación I, ubicada en Escuintla, desde el pasado 30 de julio, cuando fue trasladado junto a otros líderes pandilleros bajo fuertes medidas de seguridad

El lider pandillero cumple una condena de más de mil años de cárcel. (Foto: Archivo / Soy502)

Sin embargo, la semana pasada su abogada presentó una exhibición personal a su favor, donde solicitó que fuera regresado al centro de detención de Fraijanes II.

El argumento fue que en Renovación I se encuentran los máximos líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), es decir, sus rivales, por lo tanto, su vida corre peligro.