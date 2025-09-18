Aldo Ochoa, alias el "Lobo" podría regresar a cárcel de Fraijanes

Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias el "Lobo", cabecilla del "Barrio 18", podría regresar a la cárcel de Fraijanes II, según la orden de un juez, emitida el pasado 17 de septiembre.

Así lo confirmó Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, quien además dijo a Nuestro Diario que iba a impugnar la orden.

Alias el "Lobo", peligroso pandillero, quien cumple una condena de más de mil años de prisión por delitos como asesinato, extorsión, robo y otros, se encuentra recluido en la cárcel de Máxima Seguridad Renovación I, en Escuintla, desde el pasado 30 de Julio de este año.

Sin embargo, su abogada presento una exhibición personal a su favor, solicitando que fuera regresado al centro de detención de Fraijanes II, debido a que en Renovación I su vida se encuentra en riesgo, ya que argumentan que se encuentran justo a los máximos líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), es decir sus rivales.

Alias el "Lobo" tiene una condena de más de mil años de prisión por distintos delitos. (Foto: Eunise Valdez/colaboradora)