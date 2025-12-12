¿Buscas trabajo? IGSS anuncia una nueva vacante laboral

El IGSS abrió convocatoria para contratar nuevo personal.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) anunció una nueva convocatoria externa para quien desee unirse a su equipo.
Se trata de la plaza para Médico Especialista en Consulta Externa de 4 horas.
La vacante es para la Unidad Periférica de la zona 11.
Entre los requisitos están:
- Ser Médico y Cirujano con Maestría o Postgrado reconocido por las universidades del país.
- Contar con experiencia laboral en puestos de médico, deseable cuatro años.
- Tener habilidad para la toma de decisiones.
- Conocimiento en leyes y normativa aplicable a la seguridad social.
- Manejo de paquetes de Office.
Si estás interesado tienes hasta el 22 de diciembre para aplicar.