¿Buscas trabajo? IGSS anuncia una nueva vacante laboral

  • Por Jessica González
12 de diciembre de 2025, 09:56
Los interesados tienen hasta el 22 de diciembre para aplicar. (Foto: Shutterstock)

Los interesados tienen hasta el 22 de diciembre para aplicar. (Foto: Shutterstock)

El IGSS abrió convocatoria para contratar nuevo personal.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) anunció una nueva convocatoria externa para quien desee unirse a su equipo. 

Se trata de la plaza para Médico Especialista en Consulta Externa de 4 horas. 

La vacante es para la Unidad Periférica de la zona 11.

Entre los requisitos están:

  • Ser Médico y Cirujano con Maestría o Postgrado reconocido por las universidades del país. 
  • Contar con experiencia laboral en puestos de médico, deseable cuatro años.
  • Tener habilidad para la toma de decisiones.
  • Conocimiento en leyes y normativa aplicable a la seguridad social.
  • Manejo de paquetes de Office.

Si estás interesado tienes hasta el 22 de diciembre para aplicar. 

