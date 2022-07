Salen a luz los acuerdos que Giammattei pactó con Ucrania

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, llegó a varios acuerdos con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, luego de realizar una visita por ese país europeo.

A través de las redes sociales oficiales, el Gobierno Guatemala dio a conocer el listado de acuerdos oficializados con Ucrania, esto tras la llegada del presidente Alejandro Giammattei a ese país, quien aceptó una invitación de su homólogo Volodímir Zelenski.

La estadía del gobernante en Ucrania fue confirmada el lunes 25 de julio. Mientras que los medios de ese país resaltaron que realizó varios recorridos por ciudades que han sido afectadas y golpeadas por la guerra que vive contra Rusia.

Según el Gobierno, son cinco los aspectos los acordados con el país en guerra.

Estos son los acuerdos

1. Condenaron energéticamente la guerra provocada por la agresión, injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania.





2. Declararon su disposición a promover conjuntamente la iniciativa de establecer un Tribunal Penal Especial para el castigo de la agresión cometida por parte de Rusia contra Ucrania.





3. Profundizarán la cooperación entre Ucrania y la República de Guatemala en el campo de educación, la ciencia y tecnología, y acordaron aumentar aún más el intercambio de estudiantes y pasantes, así como brindar asistencia en la implementación de los proyectos científicos conjuntos.





4. El Presidente de la República de Guatemala declaró la disposición de su país para brindar ayuda humanitaria a Ucrania, en particular, para superar las consecuencias devastadoras de la invasión rusa y restaurar la infraestructura civil de los asentamientos ucranianos destruidos.





5. Acordaron promover el desarrollo de la cooperación en el campo del turismo mediante el establecimiento de vínculos directos entre las autoridades de turismo de los dos países.







(Foto: Gobierno de Guatemala)

Molestia rusa

Rusia, a través de su embajada acreditada en Guatemala, califica a nuestro país como un "pequeño estado de América Central" y asegura que era obvio que Ucrania tenía interés de recibir algún tipo de apoyo político internacional. Además, aseguran que con ello, Giammattei "cumplió" con la agenda establecida con Estados Unidos.

"Estas relaciones, cabe señalar, no han sido un camino de rosas. Para citar sólo a los mismos expertos estadounidenses quienes le indicaron al Presidente Giammattei que una visita a Ucrania no es suficiente para reparar el "daño a la democracia guatemalteca" hecho por él. Reiteramos: no son nuestras valoraciones", explicó la Embajada rusa en el comunicado.

Valoran relaciones

Sin embargo, en la comunicación, Rusia expresa que valora la relación de amistad con Guatemala y que esperan que esta no se vea afectada por influencias externas.

"Consideramos a Guatemala como un socio prometedor en América Central con quien tenemos intereses comunes. Valoramos estas relaciones. No quisiéramos que sufran daños graves debido a una influencia destructiva desde el exterior", añadieron.

Sin embargo, añaden que eso no contribuye con lo expresado por Giammattei el lunes en Ucrania.

La visita de Giammattei responde a una invitación de Zelenski formulada en junio.

Durante la visita, los gobernantes acordaron suprimir la visa obligatoria a los guatemaltecos, así como establecer diálogo comercial a proyectos concretos sin intermediarios.