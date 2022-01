Gobierno de Honduras desmiente a Guatemala por basura del Motagua

El gobierno de Honduras emitió un comunicado con el cual desmiente las declaraciones del Ministro de Ambiente de Guatemala, Mario Rojas quien aseguró que la contaminación en el río Motagua ya se había resuelto.

OTRAS NOTICIAS: Honduras accionará ante la ONU si Guatemala no resuelve contaminación del río Motagua

En los últimos años, la basura que arrastra el río Motagua ha provocado problemas ambientales en las playas de Honduras. Incluso ha ahuyentado al turismo en aquel país. Honduras exige a Guatemala que resuelva ese problema.

El gobierno de Honduras sostiene que la colocación de biobardas en el río Motagua no es funcional ya que solo retienen desechos durante la época seca mas no en la lluviosa por lo cual no es una solución efectiva.

Honduras explica que el impacto negativo de la contaminación afecta en su zona marino-costera dañando el desarrollo del turismo, economía, ambiente y en general de desarrollo de las comunidades.

Desmiente a Guatemala

En el comunicado, Honduras señala que la contaminación que llega a la Bahía de Omoa proviene del río Motagua. El documento fue emitido tres días después de que el ministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Mario Rojas, declarara en conferencia de prensa que el problema del Motagua estaba resuelto.

"Por primera vez, en mucho tiempo, el 2021 fue de muchos logros para el gobierno de Guatemala, el Ministerio de Ambiente logramos detener la marejada de desechos que han llegado al océano Atlántico. Nosotros hemos mantenido una excelente comunicación con las autoridades de Honduras, con las autoridades locales", aseguró Rojas.

Sergio Izquierdo, director de la Organización Rescue the Planet respalda la posición hondureña pues refiere que el problema aún no está resuelto. "La solución a este problema debe ser integral. Con acciones y no con palabras que forman parte de un discurso político. El problema del Río Motagua está lejos de ser solucionado. Es un problema latente, que va en aumento”, expresó.



Izquierdo hace un llamado al Congreso de la República de Guatemala y al MARN para legislar a favor de todos los guatemaltecos y el mundo, prohibiendo el plástico de un solo uso como lo han hecho vecinos países como Costa Rica, México, Panamá, Belice, entre otros.