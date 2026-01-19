Gobierno oficializa estado de sitio por 30 días en el país

-

Este lunes quedó publicado en el Diario de Centroamérica que Guatemala se encuentra en estado de sitio.

El Gobierno de Guatemala oficializó este lunes, 19 de enero, el estado de sitio en todo el territorio nacional por un período de 30 días, mediante el Decreto Gubernativo 1-2026, publicado en el Diario de Centroamérica.

El decreto responde a los recientes ataques violentos atribuidos a integrantes del "Barrio 18", los cuales, según el Ejecutivo, constituyen acciones coordinadas de grupos criminales contra fuerzas de seguridad y autoridades civiles, luego de que el Estado se negara a ceder a exigencias planteadas por los privados de libertad.

"Las presentes limitaciones serán ejercidas estrictamente con la medida necesaria para actuar contra grupos autodenominados maras o pandillas, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los habitantes de la República de Guatemala y el establecimiento del orden público", señala el artículo sobre la Limitación de los Derechos Constitucionales.

La medida busca contener ataques atribuidos a estructuras que actúan desde centros de privación de libertad. (Foto: PNC)

¿Qué implica el estado de sitio?

Durante la vigencia del estado de sitio, se podrán restringir reuniones, manifestaciones y espectáculos, incluso privados; disolver concentraciones no autorizadas; limitar la circulación vehicular en zonas específicas, y realizar registros.

También se faculta la detención o confinamiento de personas sospechosas sin orden judicial, así como la adopción de medidas preventivas y operativas para restablecer la normalidad.

La medida ya se encontraba vigente desde su anuncio el pasado domingo, pero su publicación formaliza su aplicación a nivel nacional.